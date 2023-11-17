Фон дер Ляєн: Використання Росією мігрантів є ганебним

ЄС уважно стежить за ситуацією зі сплеском нелегальної міграції на кордоні Росії і Фінляндії. Фінська прикордонна служба повідомила, що за добу прохання про притулок в країні подали 96 мігрантів.

Фінська прикордонна служба повідомила, що станом на 18:00 17 листопада на південно-східному кордоні країни про притулок попросили ще 96 нелегальних мігрантів. Відповідні оновлені дані фінські прикордонники наводять на сторінці в соціальній мережі Х.

Напередодні влада країни оголосила про рішення з 18 листопада закрити чотири пункти пропуску на кордоні з Росією через збільшення кількості нелегальних мігрантів, здебільшого громадян Близького Сходу та Африки. Президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу.

Використання Росією мігрантів назвала "ганебним" і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). "Використання мігрантів Росією у якості інструменту є ганебним. Я повністю підтримую заходи, вжиті Фінляндією", - написала вона у соцмережі X після розмови з фінським прем'єр-міністром Петтері Орпо. Фон дер Ляєн також подякувала фінській прикордонній службі "за захист європейських кордонів".

Водночас речник ЄС Крістіан Віганд зауважив, що Брюссель "фіксує збільшення (кількості випадків - Ред.) прибуття нелегальних шукачів притулку з Російської Федерації до Фінляндії". Водночас він наголосив, що держави-члени ЄС зобов’язані захищати зовнішні кордони "в повній відповідності до основних прав". "Ми уважно стежимо за ситуацією. Ми підтримуємо контакти з фінською владою та фінськими прикордонниками", - цитує його агенція AFP.

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Минулого тижня до Фінляндії також припинили пропускати велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли на велосипедах на кордон приїздили саме нелегальні мігранти. А у вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон автівки з російською реєстрацією. Тепер єдиний законний спосіб потрапити до країни транспортом з РФ - на автобусі.

Норвегії та Естонія також готові закрити КПП на кордоні з РФ

В Росії негативно відреагували на обмежувальні заходи, які вирішила запровадити Фінляндія. Так, речник Кремля Дмитро Пєсков "назвав великою помилкою обраний Фінляндією шлях конфронтації з Росією", пишуть російські ЗМІ.

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Водночас готовність закрити КПП на кордоні з РФ висловили також Норвегія і Естонія, повідомляє агенція АР. "Ми уважно стежимо за ситуацією, і, можливо, буде доцільно для нас закрити кордон у короткий строк, якщо це буде необхідно", - цитує АР заяву міністерки юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель норвезькому інформаційному агентству NTB. Втім, за її словами, Норвегія поки не зафіксувала збільшення прикордонного руху в єдиному пункті пропуску на кордоні з Росією.

Водночас влада Естонії повідомила, що днями вісім сомалійських мігрантів намагалися в'їхати в країну з Росії без належних документів у прикордонному місті Нарва. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаанемец висловив припущення, що їм, ймовірно, допомогла російська влада. Поліція і прикордонна служба Естонії висловили готовність закрити всі пункти перетину кордону між Естонією та Росією у разі необхідності. На цей випадок на міст між естонською Нарвою і російським Івангородом вже привезли бетонні блоки, повідомило естонське видання Postimees 17 листопада.