Через збільшення кількості нелегальних мігрантів Фінляндія закриває половину пунктів пропуску на кордоні з РФ. Фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо звинуватив Росію в навмисних діях.

Уряд Фінляндії вирішив закрити чотири з восьми пунктів пропуску на кордоні з Росією. Про це у четвер, 16 листопада, повідомила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.

"Сьогодні уряд ухвалив рішення закрити прикордонні пункти пропуску Ваалімаа, Нуйямаа, Іматра і Ніірала на сухопутному кордоні між Фінляндією та Росією", - цитує міністерку агенція AFP. Відповідне рішення набуде чинності 18 листопада.

Збільшення кількості мігрантів із РФ

Таким чином Фінляндія відповіла на збільшення від серпня кількості нелегальних мігрантів з РФ, переважно громадян Близького Сходу та Африки без віз. За даними прикордонної охорони Фінляндії, з вересня на кордон прибуло 280 шукачів притулку. Така ситуація "становить серйозну загрозу національній безпеці", наголосив заступник начальника прикордонної охорони Фінляндії Маркку Хассінен.

Своєю чергою фінський прем'єр-міністр Петтері Орпо звинуватив Росію в навмисних діях, спрямованих на дестабілізацію Фінляндії у відповідь на її приєднання до НАТО . "Ми були готові до різного роду дій, зловмисних, з боку Росії, і тому ця ситуація не стала несподіванкою", - наголосив Орпо. У квітні Москва заявила, що вживе "контрзаходів" після того, як назвала рішення Фінляндії приєднатися до НАТО "замахом на безпеку".

Напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) звинуватили Росію в тому, що вона навмисно допомагає біженцям перетинати кордони з метою дестабілізації в країнах Заходу. Зокрема, Нііністе також повідомив, що громадяни третіх країн прибувають з РФ, де їм, найімовірніше, надають допомогу за певну плату. Як правило, йдеться про мігрантів без документів, багато з яких через Фінляндію можуть попрямувати до Німеччини.

Нагадаємо, минулого тижня до Фінляндії припинили пропускати велосипедистів з РФ, оскільки почастішали випадки, коли на велосипедах на кордон приїздили саме нелегальні мігранти. У вересні Фінляндія припинила пропускати через кордон автівки з російською реєстрацією. Тепер єдиний законний спосіб потрапити до країни транспортом з РФ - на автобусі.

Також Фінляндія, яка має 1340-кілометровий кордон з Росією, будує 200-кілометровий паркан на одній з його ділянок. Паркан планують завершити до 2026 року.