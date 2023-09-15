Фінляндія вночі закриє кордон для машин з реєстрацією в РФ

З 16 вересня на авто з російськими номерами зможуть в'їхати лише громадяни країн ЄС, які проживають в Росії, члени їхніх сімей та дипломати. Можливі також винятки в'їзду з гуманітарних міркувань.

Фінляндія в ніч на суботу, 16 вересня, перестане пропускати через кордон автівки з російською реєстрацією, повідомляється на сайті міністерства закордонних справ (МЗС) країни.

Рішення ухвалили після роз'яснень Європейської Комісії щодо застосування антиросійських санкцій, де йдеться про те, що навіть з метою туризму в'їзд автомобіля, зареєстрованого в Росії, прямо заборонений регламентом Ради ЄС. Згідно з документом, в'їзд до Євросоюзу пасажирським автомобілем, зареєстрованим у РФ, розцінюється як заборонений імпорт.

Водночас санкція не поширюватиметься на громадян ЄС, зокрема з подвійним громадянством, та членів їхніх сімей, які постійно проживають в Росії, а також на дипломатичні транспортні засоби. Крім того, можливі винятки для в'їзду з гуманітарних міркувань.

Країни Балтії закрили в'їзд для авто з російськими номерами

Автомобілі з російськими реєстраційними номерами, які вже в'їхали до Фінляндії, повинні бути вивезені з країни до 16 березня 2024 року. У МЗС наголосили, що рішення не впливає на умови в'їзду осіб.

Раніше країни Балтії закрили в'їзд для авто з російськими номерами.

У МЗС Литви заявили, що влада конфіскуватиме автомобілі з російською реєстрацією, які в'їжджатимуть до країни. Це обмеження там поширюється також на громадян ЄС, які в'їжджають на автомобілях з російськими номерами, а не лише на росіян.

Ті, хто в'їжджає у Латвію, на автомобілях з російськими номерами, будуть змушені повернутися до РФ чи Білорусі, а в разі відмови виконувати вказівки митних органів може бути прийняте рішення про конфіскацію машини.