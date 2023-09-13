Країни Балтії закрили в'їзд для авто із російськими номерами

Услід за Латвією та Литвою Естонія оголосила про заборону на в'їзд для російських автомобілів. Країни Балтії пояснюють обмеження директивою Єврокомісії щодо застосування антивоєнних санкцій.

Естонія слідом за Литвою і Латвією закрила в'їзд у країну для автомобілів з російськими номерами з 10:00 (за київським часом) середи, 13 вересня. Про це повідомив у соцмережі X міністр закордонних справ країни Маргус Цахна. "Їх (росіян. - Ред.) не чекають тут, щоб вони могли користуватися привілеями, які пропонує свобода, доки Україна не здобуде перемоги", - написав він.

Раніше міністр внутрішніх справ країни Лаурі Ляенеметс пояснив, що Естонія дотримується опублікованої Європейською комісією 8 вересня директиви про додаткове роз'яснення санкцій, введених щодо РФ. Згідно з цим документом, зареєстрованим у Росії автотранспортним засобам більше не дозволено в'їзд на територію Європейського Союзу.

Міністр додав, що рішення про заборону на в'їзд для автомобілів з російськими номерами було погоджено Естонією з Литвою та Латвією, які оголосили про це обмеження напередодні.

"Автівки з російськими реєстраційними знаками можуть залишати Естонію через зовнішній кордон або перетинати внутрішні кордони ЄС. Але при в'їзді такого автомобіля на прикордонний пункт Податково-митний департамент проведе відповідні процедури. Користувач або власник повинен буде або повернутися до Росії разом з автомобілем, або перетнути кордон без нього", - зазначає агентство "Інтерфакс".

Ситуація з російськими автомобілями у Литві

Представниця митниці Литви Ірена Черкасовене, коментуючи заборону на прохання російського юриста та правозахисника Олексія Прянішнікова, 13 вересня пояснила: "Не має значення з якою метою використовуються транспортні засоби, якщо вони підпадають під код CN, зазначений у додатку XXI (наприклад, код CN 87), і зроблені вони в Росії або експортуються з неї. Перш за все, це стосується транспортних засобів, що мають російський номерний знак і зареєстровані в Росії. Також не має значення тривалість їхнього можливого перебування в ЄС та відповідно митних процедур, які вони проходять (наприклад, випуск у вільний обіг або тимчасове ввезення)".

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12 вересня в МЗС Литви заявили, що влада країни конфіскуватиме автомобілі з російською реєстрацією, які в'їжджають до Литви. "Так, ті автомобілі, які зареєстровані в Росії, повинні бути конфісковані, якщо вони в'їжджають до Литви, і цей контроль буде забезпечений митними органами, тому що це їхня функція, це робота та відповідальність митних органів", - заявила міністерка внутрішніх справ справ Литви Агнє Білотайте.

Своєю чергою віце-міністерка закордонних справ Литви Йовіта Нелюпшене додала, що обмеження поширюються і на всіх громадян ЄС, які в'їжджають на автомобілях з російськими номерами, а не лише на росіян. Однак, санкції не поширюються на тих, хто їде транзитом через Калінінград, вказала вона. Такі мандрівники повинні мати транзитну візу або інший документ, що підтверджує, що автомобіль їде транзитом через Калінінград.

В'їзд російських автомобілів до Латвії

Заборона на в'їзд Латвію осіб на автомобілях із російськими номерами почала діяти 12 вересня, з 18:00. "Відповідно до роз'яснень Єврокомісії та позиції МЗС Латвії сьогодні з 18:00 особам на автомобілях з російськими номерами не дозволено в'їзд до Євросоюзу через латвійсько-російські та латвійсько-білоруські прикордонні пункти", - йшлося в пресрелізі латвійської Служби державних доходів.

Згідно з документом, ті, хто в'їжджає на таких автомобілях, будуть змушені повернутися до Росії чи Білорусі, а в разі відмови виконувати вказівки митних органів може бути прийняте рішення про конфіскацію транспортного засобу.

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Обмеження на ввезення в ЄС товарів з Росії

8 вересня Єврокомісія доповнила на своєму сайті розділ питань та відповідей щодо застосування станами ЄС санкцій, прийнятих щодо Росії у зв'язку з агресією в Україні. Згідно з документом, в'їзд до ЄС пасажирським автомобілем, зареєстрованим у Росії, розцінюється як заборонений імпорт.

До списку санкційних товарів у Додатку XXI, положення якого роз'яснила Єврокомісія, входять не лише автомобілі, а й інші речі: валізи та дорожні сумки, низка предметів жіночого та дитячого одягу, взуття, смартфони та будь-які інші телефони, предмети гігієни.

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Однак, як пояснив офіційний представник Єврокомісії Даніель Феррі на брифінгу 11 вересня і в розмові з кореспонденткою DW у Брюсселі, до подібних товарів на кордоні не слід ставитися так само суворо. "Одяг, одягнений на людині, що перетинає кордон, навряд чи може бути спрямований на обхід санкцій ЄС. Я думаю, що це здоровий глузд, - відповів він на запитання кореспондентки DW. - Це зовсім інша ситуація, ніж з дорогим автомобілем, і я думаю, що це враховується у разі застосування санкцій країнами - членами Євросоюзу".

Санкції ЄС спрямовані на те, щоб позбавити Кремль доходів для фінансування війни і необхідно забезпечувати їхню ефективність та неможливість обходу, нагадав Феррі.