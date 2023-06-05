Латвія передала Києву 66 конфіскованих у п'яних водіїв авто

У Латвії в листопаді минулого року набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за керування транспортом, якщо концентрація алкоголю перевищує 1,5 проміле. Якщо власник керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння або відмовився від перевірки, його машина конфіскується.
У лютому цього року латвійський парламент ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність українського уряду. Зокрема, йдеться про автівки, конфісковані у нетверезих водіїв.
Як пише Delfi, станом на 1 червня офіційний Вільнюс передав Києву 66 авто.