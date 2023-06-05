Латвія передала Києву 66 конфіскованих у п'яних водіїв авто

У лютому латвійський парламент ухвалив поправки до закону, які уможливили передачу Україні машин, конфіскованих у п'яних водіїв. Станом на 1 червня, Києву передали вже 66 авто.

Латвія безкоштовно передала Україні 66 автомобілів, конфіскованих у п'яних латвійських водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi з посиланням на дані Агентства державного соціального страхування.

У Латвії в листопаді минулого року набули чинності поправки до Кримінального кодексу, які передбачають кримінальну відповідальність за керування транспортом, якщо концентрація алкоголю перевищує 1,5 проміле. Якщо власник керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння або відмовився від перевірки, його машина конфіскується.

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У лютому цього року латвійський парламент ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України, які передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність українського уряду. Зокрема, йдеться про автівки, конфісковані у нетверезих водіїв.

Як пише Delfi, станом на 1 червня офіційний Вільнюс передав Києву 66 авто.

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