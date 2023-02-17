  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Рига - столиця Латвії
Рига - столиця ЛатвіїФото: Nicole Meißner/DW
ПолітикаЛатвія

Латвія передасть Україні конфісковані у п'яних водіїв авто

Роман Губа
48 хв. тому

Латвійський парламент ухвалив поправки до закону, які дозволять передавати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби у власність України.

https://p.dw.com/p/4Nevy

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. Зокрема, тепер Україні зможуть передавати автівки, конфісковані у нетверезих водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi.

"Ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що у нинішніх умовах вони були би корисною підтримкою для народу України", - заявив 16 лютого представник комісії з оборони, внутрішніх справ та перешкоджання корупції Раймонд Бергманіс.

Солідарність Латвії з Україною у війні

24 лютого, в перший день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам РФ, а у вересні 2022 року Латвія закрила в'їзд росіянам з туристичними візами, виданими третіми державами, зокрема Шенгенської зони.

Навесні Латвія визнала російську агресію геноцидом українського народу, а влітку латвійський парламент визнав Росію країною-спонсоркою тероризму.

Крім того, Латвія заборонила постачання газу з РФ з 2023 року.

Також Латвія надає Україні військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, вона поставила військового обладнання на 300 мільйонів євро: безпілотники, гелікоптеригаубиці, протитанкову зброю, протиповітряні ракети Stinger та інше. Також країна виділила до 116 мільйонів євро на план заходів з допомоги українським біженцям. Крім цього, в Латвії проходять лікування та реабілітацію українські військовослужбовці.

Президент Латвії Егілс Левітс в інтерв'ю DW

Пропустити розділ Топтема

Топтема

17 лютого відкрилась 59-та Мюнхенська безпекова конференція. Вона триватиме до 19 лютого.

Відкрилась Мюнхенська конференція: головна тема - Україна

Політика28 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Виноробний регіон Сент-Емільйон визнано об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Чи перероблять французьке вино на пальне для автомобілів?

Економіка6 год. тому
Заряджання електромобіля

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Європа ставить на електромобілі. Прощання з ДВЗ йде важко

Природа й екологія16 лютого 2023 р.
У Берліні відкривається Берлінале-2023

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Кіно й війна: що треба знати про 73-й Берлінале

Культура16 лютого 2023 р.
Олеся Мельниченко провела вісім місяців у російському полоні

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Українка про полон: Жінки-наглядачі були набагато жорсткіші

Суспільство16 лютого 2023 р.
Верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Боррель закликав якнайшвидше передати Україні сучасні танки

Політика15 лютого 2023 р.
Ситуація з біженцями в Німеччині

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Біженці в Німеччині: ситуація непроста, але скрізь різна

Суспільство15 лютого 2023 р.
На головну сторінку