Латвія передасть Україні конфісковані у п'яних водіїв авто
Роман Губа
48 хв. тому
Латвійський парламент ухвалив поправки до закону, які дозволять передавати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби у власність України.
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Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. Зокрема, тепер Україні зможуть передавати автівки, конфісковані у нетверезих водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi.
"Ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що у нинішніх умовах вони були би корисною підтримкою для народу України", - заявив 16 лютого представник комісії з оборони, внутрішніх справ та перешкоджання корупції Раймонд Бергманіс.
Крім того, Латвія заборонила постачання газу з РФ з 2023 року.
Також Латвія надає Україні військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, вона поставила військового обладнання на 300 мільйонів євро: безпілотники, гелікоптери, гаубиці, протитанкову зброю, протиповітряні ракети Stinger та інше. Також країна виділила до 116 мільйонів євро на план заходів з допомоги українським біженцям. Крім цього, в Латвії проходять лікування та реабілітацію українські військовослужбовці.