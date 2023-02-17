Латвія передасть Україні конфісковані у п'яних водіїв авто

Латвійський парламент ухвалив поправки до закону, які дозволять передавати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби у власність України.

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку цивільного населення України. Вони передбачають можливість безкоштовної передачі транспортних засобів, що належать державі, у власність уряду України. Зокрема, тепер Україні зможуть передавати автівки, конфісковані у нетверезих водіїв, повідомляє місцеве видання Delfi.

"Ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку чи розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що у нинішніх умовах вони були би корисною підтримкою для народу України", - заявив 16 лютого представник комісії з оборони, внутрішніх справ та перешкоджання корупції Раймонд Бергманіс.

Солідарність Латвії з Україною у війні

24 лютого, в перший день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам РФ, а у вересні 2022 року Латвія закрила в'їзд росіянам з туристичними візами, виданими третіми державами, зокрема Шенгенської зони.

Навесні Латвія визнала російську агресію геноцидом українського народу, а влітку латвійський парламент визнав Росію країною-спонсоркою тероризму.

Крім того, Латвія заборонила постачання газу з РФ з 2023 року.

Також Латвія надає Україні військову та гуманітарну допомогу. Зокрема, вона поставила військового обладнання на 300 мільйонів євро: безпілотники, гелікоптери, гаубиці, протитанкову зброю, протиповітряні ракети Stinger та інше. Також країна виділила до 116 мільйонів євро на план заходів з допомоги українським біженцям. Крім цього, в Латвії проходять лікування та реабілітацію українські військовослужбовці.