Латвія визнала Росію країною-спонсором тероризму

Латвійський Сейм визнав, що насильство Росії проти цивільного населення України є тероризмом, а сама РФ - країною-спонсором тероризму. Відповідну заяву ухвалено у четвер, 11 серпня.

"Для окупації України Росія використовує страждання та залякування як інструменти у своїх спробах деморалізувати український народ і збройні сили та паралізувати функціонування держави. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, вчинене з політичними цілями, тероризмом, а Росію державою-спонсором тероризму та закликає інші країни-однодумці висловити таку ж точку зору", - йдеться у повідомленні на сайті парламенту країни.

Зазначається, що протягом багатьох років Росія підтримувала та фінансувала терористичні режими та організації різними способам. Зокрема, йдеться про постачання зброї режиму Башара Асада в Сирії, отруєння колишнього співробітника військової розвідки РФ Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії, збиття лайнера MH17 над Донбасом.

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"В Україні Росія обрала подібну - жорстоку, аморальну та незаконну тактику, використовуючи неточну та міжнародно заборонену зброю та боєприпаси, націлюючись на цивільних осіб та громадські місця з непропорційною жорстокістю", - йдеться у повідомленні.

Крім того, латвійські депутати закликають інші країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі, а також посилити та запровадити комплексні санкції проти РФ.

Реакція України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував депутатам Сейму Латвії за ухвалення рішення щодо РФ, і закликав парламентаріїв інших країн наслідувати їхній приклад.

"Вдячний парламенту Латвії Сейму та всім його членам за визнання Росії державою - спонсором тероризму. Своєчасний хід: Росія давно заслужила цей статус своїми діями в Україні та за її межами", - написав Кулеба у Twitter.

Заборона видачі віз росіянам у Естонії

Тим часом Естонія вирішила з 18 серпня припинити впускати майже всіх росіян до країни із виданими нею шенгенськими візами. Таке рішення ухвалив уряд країни, повідомив глава міністерства закордонних справ Урмас Рейнсалу. Виняток зроблять для дипломатів, їхніх родичів, перевізників, людей, яким необхідний в'їзд з гуманітарних міркувань, а також близьких людей, які мають естонське громадянство або постійну посвідку на проживання. Як пояснив Рейнсалу, Росія не повинна мати "можливості продовжувати нормальне міжнародне життя на рівні своїх громадян".

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Водночас він наголосив, що візи, видані Естонією, будуть чинними для в'їзду в інші країни ЄС. За словами міністра, Естонія також припинить видачу віз громадянам РФ для роботи, навчання та ведення бізнесу. Посвідку на проживання подовжать на рік лише тим студентам, які закінчують навчання в естонських ВНЗ.

Нагадаємо, припиняють та обмежують видачу туристичних віз росіянам також інші країни. Зокрема, Латвія, Литва, Фінляндія, Чехія, Мальта, Бельгія, Словаччина.

Також міністри закордонних справ Європейського Союзу планують обговорити можливі візові обмеження для громадян Росії.

Візи в ЄС росіянам більше не видаватимуть? (10.08.2022)