Росія погрожує США розривом дипвідносин у разі визнання її державою-спонсором тероризму

У міністерстві закордонних справ Росії допустили розрив дипломатичних відносин із Сполученими Штатами Америки у разі оголошення Вашингтоном РФ державою-спонсором тероризму (ДСТ), заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова у вівторок, 2 серпня.

"Логічним результатом такого безвідповідального кроку може стати і розрив дипломатичних відносин, за яким Вашингтон ризикує остаточно перетнути точку неповернення з усіма наслідками, що випливають", - сказала вона.

Прохання визнати Росію спонсором тероризму

Президент України Володимир Зеленський ще з квітня наполягає на тому, що Росія має бути визнана світом державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією.

У квітні The Washington Post повідомляло з посиланням на джерела, що Зеленський попросив президента США Джо Байдена включити Росію до переліку ДСТ. Такий потенційний крок Вашингтона видання називало "одною з найпотужніших і далекосяжних санкцій в арсеналі США".

Наприкінці липня із таким закликом виступив Сенат Конгресу США, який ухвалив не обов'язкову до виконання резолюцію. Сенатори попросили держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму через події в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які призвели "до загибелі незліченної кількості безневинних чоловіків, жінок та дітей". За даними газети The New York Times, Блінкен чинить опір такому рішенню.

Акт представлений на сайті Конгресу США, повний текст опубліковано на сайті конгресмена Теда Лью.

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Що означає визнання держави спонсором-тероризму?

Включення країни до переліку ДСТ офіційно передбачає обмеження допомоги (також і економічної) з боку США, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, додаткові заходи щодо контролю за експортом продуктів подвійного призначення, посилений фінансовий моніторинг операцій із контрагентами ДСТ. Також, цей захід має суттєві наслідки у зв'язку з впровадженням так званих "вторинних санкцій" - обмежень проти осіб та країн, які торгують із "терористичною" державою.

Подібний статус США присвоїли чотирьом країнам: Північній Кореї, Кубі, Ірану та Сирії.

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