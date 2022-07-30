ЄС: Звірства військових РФ щодо українських полонених - воєнні злочини

Верховний представник Європейського Союзу з зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав вбивство українських військовополонених в Оленівці на Донеччині та катування росіянами українського солдата "нелюдськими та варварськими" діями, що прирівнюються до воєнного злочину. Про це йдеться в офіційній заяві Борреля, оприлюдненій на сайті Європейської служби зовнішній дій ввечері 29 липня.

"Європейський Союз найрішучіше засуджує звірства, вчинені російськими збройними силами та їхніми маріонетками", - йдеться у заяві. Верховний представник ЄС підкреслив, що такі дії російської армії є суворим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Винні у воєнних злочинах та інших серйозних правопорушеннях, у тому числі й відповідальні високопосадовці та військові, будуть притягнуті до відповідальності, наголосив він. "Європейський Союз активно підтримує всі заходи, спрямовані на забезпечення відповідальності за порушення прав людини та міжнародного гуманітарного права, що були вчинені під час російської агресії в Україні", - йдеться у заяві Борреля.

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Вбивство українських полонених в Оленівці

29 липня по колонії в окупованій Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі", завдали артилерійський удар. Загинули десятки солдатів з України.

Українські силові відомства виступили зі спільною заявою, назвавши обстріл "цинічним терористичним актом Російської Федерації та військовою провокацією". У заяві також підкреслюється, що Росія порушила домовленості щодо обміну оборонців "Азовсталі", гарантами якого виступили Організація Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Червоний Хрест запропонував допомогу в евакуації поранених полонених з Оленівки, а також передачу матеріалів для судово-медичної експертизи. "Нашим пріоритетом зараз є забезпечення того, щоби поранені отримали життєво необхідну допомогу та щоби з тілами тих, хто загинув, поводилися гідно", - йдеться в заяві організації.

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Катування українського військового

Напередодні російські Telegram-канали поширили відео, на якому двоє чоловіків, імовірно російських військових, тримають на землі чоловіка у формі, схожій на українську. Один із них катує українського полоненого, каструє його канцелярським ножем. Пізніше 29 липня у проросійських телеграм-каналах з'явилася друга частина відео, де закатованого чоловіка вбивають пострілом у голову.

Моніторингова місія ООН з прав людини заявила, що в разі підтвердження достовірності відео ці дії будуть кваліфіковані як воєнні злочини, а ті, хто вчиняє їх мають бути притягнуті до відповідальності та засуджені судом.