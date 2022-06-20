Жозеп Боррель: Росія хоче фізично знищити Україну

Те, як Росія веде свою війну проти України, вказує на те, що вона хоче фізично зруйнувати Україну. Про це заявив верховний представник Євросоюзу із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель за підсумками засідання міністрів закордонних справ у Люксембургу у понеділок, 20 червня. За словами Борреля, глави МЗС наголосили на своїй "цілковитій рішучості" й надалі підтримувати Україну військово та шляхом тиску на Росію.

"Не забувайте, що війна триває. Це неприємна реальність: війна триває та триватиме, забираючи багато життів щодня та з систематичними обстрілами російською армією будь-яких цивільних і військових об'єктів в Україні. Виглядає так, що Путін хоче фізично зруйнувати Україну - хоче зруйнувати інфраструктуру, міста, щоб знищити саму ідею української нації", - зазначив Боррель. Деталі обговорення допомоги Україні зброєю він відмовився публічно наводити.

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Цю Раду ЄС Боррель назвав "історичною" зокрема й через очікування, що на саміті ЄС буде ухвалено рішення про європейську перспективу для України, Молдови та Грузії. "Це потужний сигнал, який мають почути не лише в Україні, Молдові та Грузії, але так само гучно й за межами наших кордонів, як вияв нашої посиленої єдності та підтримки цих трьох країн, передусім тієї, проти якої триває агресія Росії", - зазначив глава європейської дипломатії.

Боррель: Росія відповідальна за харчову кризу

Велику частину пресконференції Боррель присвятив поясненню, що саме Росія відповідальна за харчову кризу у світі, а не санкції ЄС. Він вказав не лише на блокаду українських портів Чорного моря та руйнування інфраструктури. Він нагадав і про високі мита на експорт російської пшениці, а також різке здорожчання страхування для кораблів, викликане заявами Росії про небезпеку навігації у Чорному морі. Таку поведінку він назвав використанням їжі як зброї та "навмисною спробою створити голод".

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"Це типова схема російської пропаганди: вони створюють проблему та звинувачують у ній інших", - зауважив глава європейської дипломатії. Він планує надіслати листа главам МЗС країн Африки, аби пояснити, що санкції не поширюються на експорт їжі.

У ЄС заперечують блокаду Калінінграда

Відповідаючи на запитання, чи не турбується він через відплату Росії за заборону транзиту низки категорій товарів до Калінінграда, Боррель заявив: "Я завжди турбуюся через російські відплати - це захід обережності". "Але давайте говорити про факти: наземний транзит між Калінінградом і рештою частин Росії не зупинено та не заборонено - блокади нема", - додав він, пояснивши, що транзит пасажирів і непідсанкційних товарів продовжується. За його словами, Литва лише виконує санкції Євросоюзу.