РФ погрожує Литві наслідками за блокування транзиту

Росія обіцяє відповісти на закриття Литвою транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізницею. Відповідну заяву розмістило МЗС Росії у понеділок, 20 червня.

"Якщо найближчим часом вантажний транзит між Калінінградською областю та іншою територією Російської Федерації через Литву не буде відновлено в повному обсязі, то Росія залишає за собою право на дії щодо захисту своїх національних інтересів", - йдеться у повідомленні звонішньополітичного відомства РФ.

Зазначається, що у зв'язку з введеною забороною на залізничний транзит МЗС Росії викликало тимчасово повірену у справах Литви в РФ Віргінію Умбрасене і вимагало негайного скасування цих обмежень.

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Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав крок Литви "безпрецедентним", "незаконним" і пообіцяв відповідь найближчими днями. Своєю чергою голова комісії Ради Федерації РФ із захисту державного суверенітету Андрій Клімов заявив, що рішення Вільнюса дезавуює для російської сторони легітимність всіх документів про членство Литви в ЄС. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено, це "розв'яже руки для вирішення проблеми калінінградського транзиту, створеної Литвою, будь-якими обраними способами".

Заборона транзиту

У ніч на 18 червня Литовська залізниця припинила транзит товарів, що підпадають під санкції Європейського Союзу. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, заборона поширюється на майже половину транзитних вантажів, зокрема на будівельні матеріали та метали.

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Втім, перелік санкційних товарів розширюватиметься, повідомила агентству BNS представниця литовської митниці Ліна Лаурінайтіте-Грігене. Зокрема, з 10 липня набуде чинності заборона щодо транзиту цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня - щодо вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня - російської нафти.

При цьому Лаурінайтіте-Грігене наголосила, що Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на транзит. "Транзит пасажирів та вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, триває", - наголосила вона.