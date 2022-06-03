 Буде гірше, але як саме? Що точно чекає на економіку Росії | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 03.06.2022

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Економіка

Буде гірше, але як саме? Що точно чекає на економіку Росії

Поки Росія воює з Україною, страждає не лише українська економіка, а й російська. У її майбутнє зазирнути не можна, але дещо зрозуміло вже зараз. Прогнози експертів.

Економіка Росії у майбутньому: без Renault та інших західних автовиробників

Економіка Росії у майбутньому: без Renault та інших західних автовиробників

"Ми ще багато чого не знаємо - як і коли закінчиться війна, але можемо виходити з того, що санкції щодо Росії залишаться, як і обмеження на імпорт Євросоюзом енергоносіїв з РФ", - зауважив Ральф Фюкс (Ralf Fücks), відкриваючи експертну зустріч у Берліні.

Фюкс - один із засновників берлінського "Центру ліберальної сучасності" (Zentrum Liberale Moderne), який увечері 31 травня організував відкриту дискусію під назвою "Майбутнє російської економіки після війни". Учасники зустрічі, російські та німецькі експерти, сконцентрувалися на тому, що - попри поточний "туман війни" - можна сказати про перспективи економіки РФ вже сьогодні.

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"Рівень 2013 року тепер так само недосяжний, як колись 1913-го"

Росію чекає набагато глибша рецесія, ніж пророкують ЦБ РФ та міжнародні організації, упевнений директор Центру досліджень постіндустріального суспільства Владислав Іноземцев. Діапазон падіння російського ВВП за підсумками поточного року Іноземцев оцінює в межах 14-18 відсотків, але й наступного року він очікує на скорочення економіки, не виключаючи, що така тенденція збережеться і до 2025 року. "Немає стимулів для зростання. Економіка РФ зростала за рахунок зростання споживання, в ній не спостерігалася індустріалізація в тому сенсі, в якому вона охопила, наприклад, Китай", - зауважив Іноземцев.

Владислав Іноземцев

Владислав Іноземцев

Головний прогноз економіста: Росія не повернеться до ВВП рівня 2008 або навіть 2013 року. "Як для СРСР довгий час недосяжним орієнтиром був 1913 рік, так тепер для РФ буде 2013, якого ми не досягнемо знову", - заявив Іноземцев. Це, на його думку, ціна за те, що Росія "взяла політичний курс на минуле", а влада "хоче й економіку підлаштувати під свій політичний стиль".

Росія, на його думку, зможе поступово знайти альтернативні західним ринки для своєї сировини, але не отримає в особі Китаю альтернативу Заходу в питаннях великих інвестицій і допомоги у високотехнологічному розвитку. "Китайська допомога прийде тільки у формі торгівлі. При цьому китайці ще й відмовлять у чомусь, наприклад, у запчастинах для західних літаків. Китайці ніколи не робили в Росію крупних інвестицій", - зазначив Іноземцев, додавши, що серйозні капіталовкладення з Китаю радше були винятком.

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Економіка РФ стане "примітивнішою"

За два-три, максимум чотири роки російська економіка зміниться і стане більш примітивною, зробив прогноз експерт берлінського фонду "Наука і політика" (SWP) Яніс Клуґе (Janis Kluge), який виступав наступним. "Просто неможливо мати високотехнологічну економіку з таким рівнем санкцій", - пояснив він. Основні зміни, які, на думку Клуґе, незабаром чекають на Росію, - це поява нових логістичних ланцюжків, падіння обсягів видобутку енергоносіїв з одночасним зростанням залежності держбюджету від продажу нафти, газу та іншої сировини, зростання імпорту готової продукції, а також зміцнення ролі держави в економіці.

Яніс Клуґе

Яніс Клуґе

У падінні економіки РФ буде безліч нюансів, які не вдасться виміряти звичайною статистикою, сказав Клуґе. "10 відсотків падіння ВВП не означають, що всі люди в країні втрачають по 10 відсотків. Влада намагатиметься компенсувати втрати, але тільки тим, хто є їхнім "ядерним" електоратом. Силовики не постраждають", - упевнений він.

До того ж, для розуміння нової ситуації має значення не лише зростання цін або падіння ВВП, а й те, що деякі товари та послуги просто зникнуть для росіян. "Ми не зможемо зобразити в цифрах падіння російської економіки, а такі речі принципово впливають на якість життя", - уточнив німецький аналітик. Втім, він визнав, що влада РФ "спробує зберігати відчуття нормальності якомога довше".

Дискусія торкнулася і майбутньої ролі західних компаній в економіці РФ. Клуґе не виключив, що після війни якась частина повернеться в Росію: "Є потужні стимули зсередини РФ для обходу санкцій - частина зовнішніх гравців піддасться на такі стимули. Росія перетвориться на велику сіру зону". Тіньовий бізнес та організована злочинність процвітатимуть, а багато послуг та товарів потраплятимуть на територію РФ нелегально, припустив німецький експерт.

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"За Siemens можна судити про настрої німецького бізнесу"

"Про швидке повернення до Росії не думає ніхто", - коментуючи настрої німецького бізнесу, наголосив виконавчий директор Східного комітету німецької економіки Міхаель Гармс (Michael Harms). І додав, що він спирається у твердженнях на спілкування з представниками ділових кіл ФРН: "Це надовго. Якщо навіть Siemens, який працював з 1852 року, йде, то це показник, за яким можна судити про весь німецький бізнес".

Міхаель Гармс

Міхаель Гармс

При цьому стрімкого колапсу російської економіки Гармс не очікує: грошей від продажу енергоресурсів, на його думку, вистачить на всі потреби, а економіка РФ, яка пережила за недавні десятиліття кілька криз, вміє до них пристосовуватися. "Чи означає це, що вона зможе компенсувати санкції - ні, абсолютно точно. Вона стагнуватиме і припинить бути сучасною. Мені особисто дуже шкода, адже я двадцять років присвятив тому, щоб російська економіка взяла курс на майбутнє", - зізнався Гармс.

Рівень адаптації економіки РФ до нових умов, за його словами, багато в чому залежатиме від того, як поведуться такі гравці, як КНР, Південна Корея, Туреччина. "Може, великі гравці не вестимуть бізнес з РФ, а от середнього розміру компанії можуть і ризикнути", - припустив Гармс. Але, як і Іноземцев, він упевнений, що китайський бізнес буде дуже обережним: "Китайці не інвестували, навіть коли умови були кращими. Згадаймо, наприклад, розробку спільного російсько-китайського цивільного літака. Крім заяв не було нічого!".

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Економіка РФ адаптується - за рахунок довкілля?

Нерайдужні перспективи розвитку російської економіки, описані експертами, доповнила не менш тривожним прогнозом журналістка-екологиня Ангеліна Давидова, яка виїхала з Росії та зараз співпрацює у Берліні з організацією Media in Cooperation and Transition.

Ангеліна Давидова

Ангеліна Давидова

Росія може перестати відігравати значну роль для ЄС як постачальник енергоносіїв, але вона нікуди не подінеться як четвертий у світі емітент СО2 і вкрай необхідна у боротьбі проти кліматичної кризи, що насувається. "Скорочення співробітництва у цій сфері не принесе нічого доброго нікому", - попередила Давидова. Вона побоюється, що під тиском санкцій російський бізнес лише посилить тиск на владу з метою зниження екологічних стандартів, що вже відбувається у сфері автомобілебудування.

"До недавнього часу РФ докладала зусиль для скорочення спалювання попутного газу. Тепер енергокомпанії знову вимагають дозволити спалювати попутний газ. Такі теми, як "зелена угода" ЄС, припинили бути фактором, на який орієнтуються російські компанії. Все це - погані новини для планети", - нарікала журналістка, яка багато років вивчає проблеми екології в Росії.

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А що ж Захід? "Санкційний репертуар" майже вичерпаний

Крім прогнозів, експерти обговорили питання, чи чекає у майбутньому російську економіку подальше посилення економічного тиску з боку Заходу. "Санкційний репертуар тих штрафних заходів, які не дуже болючі для нас самих, добігає кінця, - констатував Яніс Клуґе. - Це загрожує проблемами: як реагувати на наступну "Бучу" або, наприклад, на новий наступ на Київ чи щось подібне?". Сьомий пакет санкцій щодо Росії буде меншим за обсягом, ніж шостим, вважає він.

Поки що європейці йдуть темпом нарощування санкцій, від якого менше страждають самі, але цей темп не визначається потребами України на фронтах, зазначив аналітик SWP. Найближчим часом важливішими будуть уже не санкції, а підтримка України, зокрема, постачання їй озброєнь. "Ними набагато адресніше можна вплинути на перебіг конфлікту, ніж санкціями", - зауважив Клуґе. Одночасно він закликав підвести межу під політикою "батога і пряника" щодо Москви: "Час пряників минув".

Проблема західних санкцій проти економіки РФ, погодився Іноземцев, полягає в тому, що, незважаючи на те, що їхня дія відчувається в Росії, "жодні з них не допомагають вижити Україні". У зв'язку з цим він висловив жаль, що ЄС замість ембарго не ввів, наприклад, штрафного мита на російську нафту, доходи від якої могли б бути спрямовані на підтримку Києва. "Україна - це центр конфлікту. Що буде з нею - куди важливіше, ніж те, що буде з Росією. Усі можливості мають бути розглянуті не лише з погляду завдання шкоди Росії, а й допомоги Україні", - підсумував Іноземцев.

  • Зруйнований внаслідок бомбардувань Маріуполь

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Економіка падає, інфляція зростає

    Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.

  • Золоті виливки

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ

    Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.

  • Кредитні картки

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Кредитні картки перестають працювати за кордоном

    Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.

  • Платіжна система Paypal

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Перекази валюти з Росії стали неможливими

    Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".

  • Банкноти євро та долари

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро

    Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.

  • Логотип системи SWIFT

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Часткове відключення від SWIFT

    ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.

  • Нафтопереробний завод у Детройті, США

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії

    США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.

  • Логотип компанії E.on

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    E.ON відмовився купувати газ у Росії

    Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.

  • Логотипи компаній BP та Rosneft

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії

    Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.

  • Літаки Аерофлоту

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Закрите небо для літаків із РФ

    Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.

  • На заводі Airbus в Тулузі

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться

    Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.

  • Літак Superjet 100

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Superjet 100 може залишитися на землі

    Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.

  • Літак Boeing авіакомпанії Аэрофлот

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Лізингові літаки необхідно повернути

    У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.

  • Сучасний контейнеровоз

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому

    П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.

  • Судно в порту

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Порти закриваються для російських суден

    Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.

  • Деревобробка

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Заборонено торгівлю деревиною

    На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.

  • Конвеєр на заводі VW в Калузі, Росія

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії

    Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.

  • Видобуток нафти в Росії

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання

    "Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.

  • Намилена рука і губка

    Санкції: що втратить Росія через війну проти України

    Дефіцит косметичних засобів

    Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ.

    Автор: Віталій Кропман


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Докладно

Економіка Росії у майбутньому: без Renault та інших західних автовиробників

Що точно чекає на економіку Росії

Поки РФ воює з Україною, страждає не лише українська економіка, а й російська. Прогнози експертів.  

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