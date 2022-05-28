Глава промисловців Німеччини: Не вся політика щодо Росії була помилковою

Глава Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Зіґфрід Русвурм (Siegfried Russwurm) застеріг від таврування всієї політики Німеччини щодо Росії останніх десятиліть як помилкової. "Німецький бізнес, безумовно, несе частку відповідальності. Завдяки географічному розташуванню Німеччина мала доступ до дешевого трубопровідного газу з Сибіру. Не користуватися цими конкурентними перевагами було б помилкою в економічному плані", - сказав він в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), оприлюдненому в суботу, 28 травня.

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"Ніхто не міг уявити, що якийсь російський президент повністю розпрощається з цивілізаційним мінімальним консенсусом світової спільноти. Це була історична помилка, я визнаю це. Але це зовсім не означає, що вся політика щодо Росії за останні 20 років була помилкою, як стверджує багато хто", - зазначив Русвурм.

Уникати односторонньої залежності

Очільник BDI підкреслив, що Німеччина більше ніколи не повинна ставати такою залежною від будь-якої країни, як у випадку з Росією.

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"Потрібно чесно визнати, що нам і сьогодні не впоратися з наслідками відмови від російських газових поставок. Бізнес і федеральний уряд тут мають спільне бачення. Підприємства мають значно ширше диверсифікувати закупівлі та шукати нові ринки збуту. Це менш економно, ніж фокусуватися лише на кількох великих постачальниках і кількох великих країнах, проте дозволить уникнути односторонньої залежності", - пояснив Зіґфрід Русвурм.