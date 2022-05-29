Андрій Мовчан: В економіці Росії розпочався катастрофічний спад
За останні тижні рубль зміцнився відносно долара і євро, але Центробанк РФ, зважаючи на все, не дуже цьому радий. Що відбувається з економікою Росії в умовах війни, розповів фінансовий експерт DW Андрій Мовчан.
Курс рубля зміцнюється і показує цього року найкращу динаміку серед усіх світових валют, заявив президент РФ Володимир Путін у середині травня на нараді з економічних питань. Тим часом Центробанк РФ, зважаючи на все, не дуже радий подібному розвиткові, а дефіцит бюджету в 2022 році, за оцінками мінфіну країни, перевищить трильйон рублів. Що відбувається з російською економікою в умовах війни і чи нагадує нинішня ситуація в країні радянське минуле - про це DW поговорила з фінансистом, експертом з інвестицій Андрієм Мовчаном.
DW: Останнім часом рубль суттєво зміцнився відносно євро та долара. Водночас, за вашими словами, він припинив бути вільно конвертованою валютою. У чому полягає стратегія Центробанку РФ і як вона позначиться на Росії?
Андрій Мовчан: Є два аспекти, важливі для розуміння ситуації. По-перше: курс валюти - це не первинний, а похідний економічний параметр. Він залежить від того, що відбувається з економікою та регулюванням, а не навпаки.
Сам по собі курс валюти не каже нам ні про що і нічого не вирішує. Проте за ним, як за температурою хворого, ми можемо визначати, що відбувається в економіці та у просторі. Водночас робити це можна тільки коли немає обмежень на обіг валюти. Якби зараз не було обмежень на купівлю валюти нерезидентами, на виведення валюти з Росії та продаж валютної виручки в країні, ми б говорили про вільно конвертовану валюту і могли б зробити багато різних висновків.
Але сьогоднішній курс рубля багато в чому визначається обмеженнями використання валюти у Росії. І в цьому сенсі таке зростання курсу не дивне: адже коли найбільші споживачі валюти відрізані від російського ринку, то валюта ніби нікому не потрібна. Її заборонили купувати, тому вона стала дешевшою. Проте продавати її все одно треба. Вся валюта, яка приходить у країну під час продажу вуглеводнів та іншої сировини, примусово опиняється на ринку через правила продажу валютної виручки. А купувати її особливо нікому, бо всім, хто міг це зробити, це заборонили. Відповідно ціна валюти сильно падає.
Андрій Мовчан
Але є і другий важливий момент: одним із найбільших споживачів валюти в будь-якій країні є імпортери - ті, хто бере валюту, щоб закупити товари (за кордоном. - Ред.) та привезти до країни. Останнім часом імпорт у Росії впав більше, ніж удвічі, що говорить про зміни у споживанні. А оскільки, хай там яке імпортозаміщення, за два місяці неможливо почати виробляти ті товари, які ми раніше закуповували, це означає лише одне: домогосподарства, промислові підприємства та бізнеси закуповують удвічі менше, ніж вони закуповували три місяці тому. А значить, і споживають вони вдвічі менше, ніж три місяці тому. Це свідчить, що у економіці почався катастрофічний спад.
Це бачимо і з податків. Частка вуглеводнів у бюджеті РФ за ці три місяці зросла в два з лишком рази і досягла майже 70 відсотків. Це рівень кінця 1990-х років. Тож із на вигляд невинного питання про те, скільки коштує неконвертований на сьогодні рубль, ми легко можемо перейти до питання про те, що відбувається з економікою. А відбувається з нею дуже проста річ: різке падіння доходів, різке падіння економічної активності та пов'язане з цим різке падіння імпорту, що відбивається і на валютному курсі.
Чому ж так радів Путін 12 травня? Він не розуміє цих взаємозв'язків?
Я не психіатр, тому не можу визначати, чому радіють чи не радіють інші люди. Думаю, Путіну треба заявляти суспільству щось позитивне. Воно перебуває у стані шоку незалежно від того, хто підтримує війну, а хто ні. Ситуація змінюється дуже швидко. В економіці вона змінюється у гірший бік, тому, напевно, лідеру держави треба було сказати хоч щось позитивне, і він досить штучно прив'язав рух умовного курсу рубля до економіки у позитивному значенні цього слова.
Чим високий курс рубля небезпечний для економіки Росії?
З погляду конкурентоспроможності - зараз експорт Росії фактично обмежений і практично здійснюється лише у галузі вуглеводнів. Вуглеводні дуже дорогі. Тому й рух курсу рубля, який збільшує собівартість в експортерів вуглеводнів, все ж не загрожує прибутковості. Тож тут говорити про загрози, мабуть, не варто.
Що стосується бюджету, то за перші чотири місяці його дефіцит становив понад трильйон рублів - це приблизно п'ять відсотків річного бюджету. Тому тут проблема є, але знову ж таки: у замкнутій економіці з неконвертованим рублем ви можете набагато легше надрукувати гроші, роздати їх та вирішити цю проблему для бюджету, зробивши внутрішні запозичення. У зв'язку з різким падінням економічної активності на рублевому ринку, напевно, буде надлишок ліквідності. Тож і тут для російського уряду Армагеддон не настає: вони й із тритрильйонним дефіцитом бюджету теж проживуть.
Тим більше що, як бачимо, російське суспільство дуже еластичне. Якщо його не дисконсолідувала така річ як загибель на війні десятків тисяч співвітчизників і сама по собі агресивна війна та санкції Заходу, то, мабуть, деяке погіршення економічного стану країни його теж не дисконсолідує.
Офіційний курс долара та євро в Росії зараз нижчий за 60 рублів, але населення купити його за таким курсом не може. Це нагадує радянське минуле, де долар коштував 60 копійок, але курс на чорному ринку був зовсім інший?
Я завжди боюся проводити "паралельні паралелі", тому що їх часто легко знайти і вони не описують ситуацію. Схожість у тому, що утворюється темний ринок і є штучне формування курсів. Проте ситуація набагато вільніша, ніж у Радянському Союзі: поки що немає статті за валютні махінації, під яку підпадало, зокрема, і зберігання валюти. Зараз валюту можна зберігати та можна виводити з країни до 50 тисяч доларів на місяць. Для 99,9 відсотка населення це величезна сума, якої вони просто не мають.
Для якихось серйозніших організацій та російської еліти, яка володіє великими грошима, виведення валюти справді обмежене. Але є й нейтральні країни. Наприклад, можна вивезти рублі до Узбекистану, там поміняти на валюту та вивезти далі. Тобто кордон для валюти все одно напівпроникний. Який там буде курс, це інше питання, але все одно, на відміну від радянських часів, цей ринок є.
Яким би міг зараз бути "справедливий" курс рубля щодо долара та євро без активних дій із боку Центробанку?
Поняття "справедливий курс" немає, тому що відразу треба почати думати: а які дії ЦБ маються на увазі? Обмеження купівлі валюти нерезидентами? Обмеження виведення валюти? Продаж валютної виручки? А якщо ми враховуємо все це, то чому б, наприклад, не враховувати і сам факт війни - агресії та санкцій? Ми бачили на початку курс по сто (рублів. - Ред.) за долар.
Цей рух був ще до введення обмежень, лише на ефекті початку військових дій і негайних санкцій. Можливо, там був елемент гіперреакції і, якби ніхто нічого не робив, а війна тривала, то долар коштував би 97-100 рублів. Можливо, він би пішов і далі, адже ми не розуміємо, які сили включилися б цієї миті: яким би був рівень паніки, скільки б валюти люди забрали, їдучи з країни. Зрозуміло, що якби не рестриктивні дії російської влади, то долар коштував би зараз набагато більше.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Економіка падає, інфляція зростає
Розпочавши війну проти України, президент Росії зіштовхнувся із запровадженими західним світом жорсткими обмежувальними заходами, що руйнують економіку Росії та різко знижують рівень життя росіян. Рейтингове агентство Fitch прогнозує, що внаслідок вторгнення в Україну російська економіка скоротиться у 2022 році на 8 відсотків, а рівень інфляції сягне 18 відсотків.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Велика сімка заморозила резерви ЦБ РФ
Міжнародні резерви Центробанку Росії станом на 18 лютого 2022 року становили 643,2 мільярдів доларів США. У результаті санкцій країн Великої сімки (G7) заморозили близько половини золотовалютних резервів ЦБ РФ приблизно на 300 мільярдів доларів.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Кредитні картки перестають працювати за кордоном
Міжнародні кредитні системи Mastercard, Visa, American Express та японська JCB призупинили діяльність у Росії. За їхніми картками, випущеними російськими банками, стало неможливо розплачуватись за кордоном, а також оплачувати покупки в іноземних онлайн-магазинах та сервісах. Усередині Росії картки Visa і Mastercard працюватимуть, поки не спливе термін їхньої дії.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Перекази валюти з Росії стали неможливими
Платіжні системи Western Union та PayPal припинили діяльність у Росії. Те ж саме стосується їхніх прямих конкурентів Wise і Remitly. А в PayPal також заявили, що "з початку вторгнення допомогли зібрати понад 150 мільйонів доларів для благодійних організацій, які підтримують зусилля щодо ліквідації наслідків війни в Україні".
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на ввезення в РФ банкнот доларів та євро
Євросоюз та США заборонили ввозити до Росії готівкові євро та долари. Обмеження поширюються на "продаж, постачання, передачу та експорт банкнот до Росії або будь-якій фізичній або юридичній особі, організації або органу в Росії". Під дію заборони потрапляють уряд та Центробанк РФ.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Часткове відключення від SWIFT
ЄС та США відключили низку банків РФ від міжнародної банківської системи SWIFT. Вона обслуговує близько 11 тисяч установ із більш ніж 200 країн світу. SWIFT не здійснює переказів і не зберігає кошти, але дозволяє банкам надсилати та отримувати інформацію про фінансові операції у безпечній формі. Єдиними у світі прикладами повного відключення від SWIFT є Іран та КНДР.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборона на постачання нафти, газу та вугілля з Росії
США ухвалили рішення заборонити поставки нафти, газу та вугілля з Росії. До цього заходу приєдналися Австралія та Канада. Про бажання повністю відмовитися від імпорту нафти та нафтопродуктів з РФ до кінця 2022 року оголосила влада Великобританії, Німеччини та Польщі. Євросоюз планує повністю відмовитися від імпорту російських енергоносіїв до 2030 року.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
E.ON відмовився купувати газ у Росії
Найбільший енергетичний концерн Німеччини на тлі війни проти України заявив про припинення закупівель природного газу у російських компаній. Водночас концерн не планує продавати свою частку обсягом 15,5 відсотка в газопроводі "Північний потік-1", яким газ з РФ поставляється до Європи вже понад 10 років.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Найбільші нафтові компанії припинили закуповувати нафту у Росії
Найбільші транснаціональні нафтогазові компанії - TotalEnergies, Shell, BP - відмовляються купувати нафту в Росії після завершення термінових контрактів. При цьому в TotalEnergies заявили, що надалі постачатимуть до Європи скраплений природний газ із російського заводу "Ямал СПГ" доти, доки уряди Європи вважають, що російський газ потрібен.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Закрите небо для літаків із РФ
Країни Євросоюзу, Албанія, Норвегія, Великобританія, Канада, США та інші держави закрили свій повітряний простір для російських літаків. Заборона поширюється на будь-які повітряні судна, експлуатовані авіаперевізниками з РФ, а також ті, що перебувають у власності російських фізичних чи юридичних осіб.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лайнери Airbus, Boeing та Embraer не обслуговуватимуться
Авіаконцерни Airbus і Boeing, а також бразильський авіавиробник Embraer припинили постачання запчастин та підтримку російських авіакомпаній. У Росії станом на сьогодні експлуатують загалом 332 літаки Boeing, 304 літаки Airbus, що становить близько двох третин російського авіапарку. Компанія S7 використовує 17 лайнерів Embraer.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Superjet 100 може залишитися на землі
Російсько-французька компанія PowerJet, що випускає двигуни SaM146 для літака Superjet 100, оголосила про зупинення своїх контрактних зобов'язань у зв'язку із санкціями щодо авіаційного сектора РФ. Компанія повністю припиняє постачання запчастин для SaM146, техпідтримку та ремонт двигунів, включаючи повернення раніше відремонтованих, а також надання їх у лізинг.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Лізингові літаки необхідно повернути
У Росії у лізингу перебувають майже 780 літаків, у тому числі 515 іноземних. Згідно з рішенням ЄС, їх усі потрібно було повернути компаніям до 28 лютого. Крім того, Бермудські острови, де розташована більшість лізингових компаній, вже анулювали льотні сертифікати всіх зареєстрованих там літаків, що унеможливлює їхні польоти поза межами повітряного простору Росії.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Морські вантажні перевезення для РФ залишилися в минулому
П'ять із шести найбільших контейнерних судноплавних компаній світу - Maersk, MSC, CMA CGM, Hapag-Lloyd та Ocean Network Express - призупинили всі контейнерні перевезення до Росії, за винятком основних продуктів харчування, медикаментів та гуманітарної допомоги. Китайська COSCO поки що продовжує працювати з Росією.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Порти закриваються для російських суден
Великобританія заборонила експорт морського та навігаційного обладнання до Росії. Крім того, країна закрила свої морські порти для суден, пов'язаних із РФ. Вони зможуть заходити в порт лише у разі аварії, а також за безпосередньої загрози життю членів екіпажу або навколишнього середовища. До цього заходу приєдналися Канада, Норвегія та литовський порт Клайпеда.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Заборонено торгівлю деревиною
На прохання України Лісова опікунська рада (FSС) заборонила торгівлю сертифікованою деревиною з Росії та Білорусії. Після цього рішення від використання у своєму виробництві російської деревини відмовилися окремі компанії, серед яких IKEA, Metsa Group, Store Enso.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Автоконцерни відмовляються від роботи у Росії
Виробники автомобілів Ford, General Motors, Jaguar, Volvo, Renault, Honda, Porsche, BMW, Land Rover, Mercedes-Benz та Citroen призупинили всі продажі та операції в Росії. Про припинення всього постачання та виробництва на своїх заводах в Росії оголосили Toyota і концерн Volkswagen, який володіє марками машин Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley та Ducati.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Російські нафтовидобувачі можуть залишитися без обладнання
"Велика четвірка" нафтосервісних компаній - Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes та Weatherford - призупинили роботу в Росії. Вони виробляють обладнання для буріння свердловин та обслуговують нафтопроводи. У Росії клієнтами цих компаній були "ЛУКОЙЛ", "Газпромнефть", "Роснефть" та інші.
Санкції: що втратить Росія через війну проти України
Дефіцит косметичних засобів
Група компаній Johnson & Johnson, найбільший світовий виробник товарів для здоров'я та догляду за тілом, спочатку заявила про тимчасове припинення реклами, інвестицій та клінічних досліджень на території Росії, а пізніше і про повну зупинку постачання своєї продукції до РФ.