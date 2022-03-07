 Курс рубля обвалився через загрозу ембарго на імпорт російської сировини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2022

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Новини

Курс рубля обвалився через загрозу ембарго на імпорт російської сировини

Напередодні в США повідомили про можливе ембарго на імпорт нафти з РФ. У Європі також обговорюється можливість відмови від постачання російського газу.

Російський рубль

Зранку в понеділок, 7 березня, за один долар давали рекордні 138 рублів.

Обговорення низкою країн можливості введення ембарго на імпорт російської нафти та газу вплинуло на курс російського рубля. На тлі загрози втрати доходів від експорту сировини, він обвалився на понад 10 відсотків.

На міжнародних торгах зранку в понеділок, 7 березня, за один долар давали рекордні 138 рублів. Євро в першій половині дня торгувався по 152,8 рубля.

У Європі ціни на газ, нафту й метали досягли максимумів

На тлі війни, яку Росія розв'язала проти України, та можливої заморозки Заходом імпорту російських енергоносіїв ціни на природний газ, нафту та метали досягли в Європі історичних максимумів.

У США та Європі обговорюють ембарго на російські нафту й газ

Напередодні державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Білий дім проводить з європейськими партнерами "дуже активні дискусії" щодо можливості введення ембарго на постачання російської нафти. Про аналогічні заходи заговорили й в Японії. В Європі також обговорюється можливість відмови від імпорту російського газу.

Водночас голова міністерства фінансів Німеччини Крістіан Лінднер (Christian Lindner) виступив проти подібних заходів. "Якщо ми відмовимось від постачання газу, нафти та вугілля з Росії, то ціни у Західній Європі та світі драматично виростуть через очікуваний дефіцит", - заявив політик в ефірі телеканалу Bild TV. Він також висловив сумніви, що введення подібних санкцій могло би наблизити закінчення війни в Україні.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) також дав зрозуміти, що Німеччина поки не відмовлятиметься від постачання російського газу та нафти. "Зараз енергопостачання Європи для виробництва тепла, мобільності, електропостачання та промисловості не може бути забезпечене жодним іншим способом", - заявив він. Шольц додав, що німецький уряд уже кілька місяців разом із партнерами по Європейському Союзу інтенсивно працює над пошуком альтернатив російським енергоносіям, але "це не може бути зроблено за одну ніч".

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