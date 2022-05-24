В Росії підрахували, що західні санкції торкнулись 86 відсотків компаній

Санкції, запроваджені щодо Росії за війну в Україні, торкнулися 86,8 відсотка російських компаній, випливає з доповіді "Моніторинг поточного стану бізнесу", яку підготував апарат бізнес-омбудсмена РФ Бориса Титова 31 травня.

В документі йдеться, що 77,4 відсотка компаній, яких зачепили західні санкції проти РФ, змогли до них адаптуватися або розраховують ще це зробити, а 11,7 відсотка цього не зуміли і зупиняють бізнес повністю або частково.

Серед проблем, які впливають на бізнес, компанії називають спад попиту, дефіцит оборотних коштів та касові розриви, розрив ланцюжків поставок і складності з доставки імпорту, передає російський "Інтерфакс". Лише 10,4 відсотків підприємців кажуть, що їхній бізнес, як і раніше, стабільний і продовжує зростати.

Понад половина підприємців вважають, що уряд РФ робить недостатньо для роботи бізнесу в умовах санкцій, йдеться в доповіді. "Моніторинг однозначно показує, що більшість бізнесу сприймає поточну реакцію уряду на зміни як недостатню", - заявив Тітов.

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Ембарго на нафту з Росії

У ніч на 31 травня очільник Європейської ради Шарль Мішель повідомив про досягнення згоди щодо заборони на експорт російської нафти в Європейський Союз. "Це негайно покриває понад дві третини нафтового імпорту з Росії, перерізаючи величезне джерело фінансування її військової машини", - сказав Мішель.

За підрахунками агенції Bloomberg, втрати РФ від нафтового ембарго Євросоюзу можуть становити 22 мільярда доларів на рік. Так, 12 мільярдів становитимуть втрати від перекриття експорту через північну гілку нафтопроводу "Дружба" до Польщі та Німеччини, 10 мільярдів - втрати від заборони морського експорту, на який припадає 75 відсотків усього експорту російської нафти. При цьому Росія продовжить заробляти близько шести мільярдів доларів на рік на експорті нафти до Угорщини, Словаччини та Чехії, для яких зробили виняток.

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