Коментар: ЄС має консолідуватися на тлі нафтового ембарго РФ

"Я нікого з вас не звинувачую. У всьому, що відбувається, винна виключно російська держава". Президент України Володимир Зеленський надзвичайно м'яко розпочав своє відеозвернення до глав держав і урядів ЄС у Брюсселі. Звернення, в якому, однак, він дав зрозуміти, скільки поставлено на карту для його країни.

Від часу останнього, п'ятого пакету санкцій ЄС, продовжив Зеленський, було вбито 74 дитини. Російська армія перетворила численні лікарні та школи на руїни. То чому, запитав Зеленський на саміті ЄС у Брюсселі, "чому Росія все ще може заробляти майже мільярд євро на день, продаючи енергоносії?"

Так, чому? Тижнями європейці сперечалися про нафтове ембарго проти Росії. Здавалося, що єдність, яку спільнота продемонструвала в перші тижні війни, вичерпалася. Натомість Європа грає у соромну "відкладену партію".

Очевидно, Єврокомісія підготувалася недостатньо. Її представники діяли невміло. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), яку багато хто називав сильним лідером у Європі в часи війни, часом була змушена сором'язливо визнавати, що до прориву ще далеко.

Орбан переможцем залишає поле битви

І симпатик Путіна Віктор Орбан скористався нагодою, щоб показати себе як щирого борця за інтереси своєї країни. Звичайно, на кону тут стоїть питання енергетичної безпеки його країни. Але йшлося також про кошти ЄС, яких Угорщина - через дефіцит в країні демократії - справедливо недорахується.

Те, що глави держав і урядів зараз в принципі змогли врегулювати суперечку - добре для України та ЄС. Навіть пом'якшене нафтове ембарго, ймовірно, вплине на Володимира Путіна та його режим. Німеччина та Польща також заявили, що повністю утримаються від імпорту російської нафти не пізніше кінця року. За словами дипломатів, ці заходи торкнуться 90 відсотків усіх поставок російської нафти до ЄС. Це приблизно кілька сотень мільйонів євро на день, які не поповнюватимуть воєнну касу Путіна.

Європа має взяти себе в руки

Але не все так добре. Попри домовленість європейська єдність дала перші тріщини. Те, що країни ЄС можуть незабаром взятися ще й за поставки газу з Росії, зараз виглядає абсолютно малоймовірним. При цьому на кону стоїть дуже багато.

Європа має взяти себе в руки. В іншому разі Росія використає нашу слабкість та нацьковуватиме європейців одне на одного. Нідерландцям уже перекривають газ. Данія, судячи з усього, на черзі. Болгарія, Польща та Фінляндія вже зараз більше не отримують поставок з Росії.

Існує велике побоювання, що наші суспільства більше не погоджуватимуться з нинішньою політикою, якщо ціни надалі зростатимуть, а інфляція з'їдатиме наші заощадження. Коли ми на власній шкурі відчуємо, що таке війна в Європі. Політики всіх мастей цього бояться. Вони хочуть знову перемогти на виборах. Вони дали клятву захищати інтереси своєї країни.

Страх перед кінцем солідарності

Але чому вони так падають духом? Вони мусять знайти силу, аби повести своїх громадян за собою. На кону стоїть дуже багато. Не в останню чергу питання, чи Путін виграє цей етап війни та відчує достатньо натхнення рано чи пізно напасти й на інші частини України, передусім знову на Київ. ЄС не є військовою силою, але він є великою торговою силою. Він має використати цей козир, поки не пізно.

Європа повинна продемонструвати силу, адже Путін сприймає лише владу як аргумент, наголосив український президент Володимир Зеленський у своїй промові на адресу саміту в Брюсселі. Внутрішні сварки в ЄС лише надихнуть Росію чинити ще більший тиск на Європу.

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