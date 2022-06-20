Угорщина пропонує свою територію для експорту зерна з України

Угорщина запропонувала свою територію для експорту зерна з України. Про це, заявив у понеділок, 20 червня, глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

"Ми запропонували пропустити територією Угорщини будь-які продовольчі вантажі, що відправляються з України в різні частини світу, переважно до Північної Африки або на Близькому Сході", - цитує Сіярто агенція Reuters.

Водночас глава угорського МЗС не уточнив кількість зерна, яке Україна може експортувати через Угорщину, але додав, що може бути задіяно два логістичних вузла на східному кордоні країни. За словами Сіярто, зерно та іншу продукцію можна швидко перевезти залізницею з України через Угорщину в порти Південно-Східної Європи.

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Блокування українських портів

Україна є одним з найбільших світових виробників зернових та олійних культур, але її експорт було значною мірою заблоковано після російського вторгнення 24 лютого. Нині чорноморські порти України заблоковано, тому експортувати можливо лише автомобільним, річковим та залізничним транспортом. У зверненнях до Міжнародної морської організації (ІМО) Україна та Росія звинувачують одне одного у закладанні мін в морях та блокуванні тим самим руху суден. Київ небезпідствано побоюється загрози вторгнення російських військ на узбережжя з Чорного моря, зокрема, в Одесі.

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Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що в одеських портах заблоковано 22-25 мільйонів тонн зерна. Восени ця цифра може сягнути 75 тонн. На переконання Зеленського, для Києва важливо, "щоб був безпечний коридор із кораблів - щоб той чи інший флот тієї чи іншої держави забезпечив вивезення цього зерна".

Нагадаємо, посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен (Anka Feldhusen) у понеділок спрогнозувала, що Німеччина у липні налагодить експорт зерна з України залізницею.