Румунія не справляється з експортом зерна з України

Налагодження вивезення українського зерна через Румунію - завдання, яке не має швидкого вирішення. Це випливає із інтерв'ю гендиректора румунського чорноморського порту Констанца Флоріна Гойдеа німецькому інформагентству dpa, опублікованому в суботу, 18 червня. Раніше президент Румунії Клаус Йоганніс назвав проблему експорту українського зерна через його країну "логістичним викликом епічних масштабів".

Перевезення українського зерна в Румунію

За словами Флоріна Гойдеа, понад 80 відсотків українського зерна, що надходить до порту Констанца, привозять туди малі вантажні кораблі через Дунай, де проходить українсько-румунський кордон.

Річкові вантажні судна повинні йти вгору річкою з українських портів у містах Рені та Ізмаїл - спочатку звивистим Кілійським рукавом до порту Чернаводе, а звідти каналом Дунай - Чорне море до Констанци, пояснює Гойдеа. Від Ізмаїла це загалом 320 кілометрів.

Для вантажних автомобілів цей шлях ще важчий. Через формальності вантажні машини з України іноді простоюють на кордоні тижнями. Тим часом через те, що до Констанци з України щодня прибувають по 20-25 вантажівок із зерном, у порту виникає тиснява, нарікає Гойдеа.

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У той же час під'їзд до порту залізницею зараз заблокований, оскільки румунське державне залізничне підприємство CFR припаркувало на портовому вокзалі 700 вагонів, що вийшли з експлуатації. Половину з них зараз уже звідти забрали. За словами заступника прем'єра Румунії Соріна Гріндяну, на модернізацію залізничних колій біля порту вже виділено 200 мільйонів леїв (у перерахунку: 40,8 мільйона євро).

Плани Бухареста щодо модернізації порту Констанца

За словами Гойдеа, уряд Румунії має проєкт з розширення і модернізації порту Констанца, проте поки що він перебуває лише на стадії перевірки. Передбачається, що в рамках цього проєкту кількість причалів у порту буде збільшено з нинішніх 140 до 157, а портовий басейн буде поглиблений так, щоб туди могли заходити більші вантажні судна.

За словами голови румунського порту, з початку війни Росії проти України і до початку червня Констанцу залишили 15 вантажних суден, які вивезли 242 тонни українського зерна. Це відповідає 1,21 відсоткам від 20 мільйонів тонн зерна врожаю минулого року, які Україна зараз хоче направити на експорт.

За весь 2021 рік через порт Констанца вивезли 25 мільйонів тонн зерна виробництва Румунії та сусідніх із нею країн.