Зеленський: РФ порушила гарантії ООН і Червоному Хресту вбивством полонених

Президент України Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй та Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) захистити життя сотень українських військовополонених. Про це він сказав під час відеозвернення, записаного пізно ввечері 29 липня після того, як у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині вбили десятки полонених військових з України.

"Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих", - сказав він. Президент України нагадав, що ООН і МКЧХ виступили гарантами життя та здоров'я українських військових, які в травні вийшли з оточеного росіянами заводу "Азовсталь" у Маріуполі та здалися у полон. "Зараз гаранти повинні реагувати", - наголосив він.

Спільна заява силових відомств України щодо Оленівки

Збройні сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки міністерства оборони та уповноважений Верховної Ради з прав людини виступили зі спільною заявою до ООН і Червоного Хреста як до гарантів домовленостей щодо захисників "Азовсталі". "Формат евакуації передбачав встановлення режиму тиші та здачу українських військових у полон з подальшим обміном під гарантії ООН і МКЧХ. Даний формат був обраний та затверджений захисниками Маріуполя, що брали участь в перемовинах", - ідеться у ній.

29 червня відбувся перший з запланованих обмінів військовополонених, в результаті якого в Україну повернулися 144 бійці, в тому числі 95 - з "Азовсталі". "Ключовою умовою обраного формату були зобов'язання російської сторони перед міжнародними організаціями щодо збереження життя та здоров'я українських захисників. Дана гарантія була цинічно порушена. В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в Оленівці відбулося організоване вбивство українських військовополонених", - сказано в заяві.

Зеленський підтримав заяву та додав: "Має бути чітке юридичне визнання Росії державою-спонсором тероризму. Особливо я звертаюся до США: рішення потрібне, потрібне зараз. Росія довела численними терактами, що є найбільшим джерелом тероризму у світі сьогодні. Це - факт".

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