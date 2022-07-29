РФ з артилерії атакувала колонію з українськими полоненими - генштаб

Російська армія з артилерії атакувала з артилерії виправну колонію в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувалися, зокрема, українські полонені, заявив у п'ятницю, 29 липня, генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські окупанти переслідували таким чином свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області", - наголосили у Генштабі та додали, що наслідки обстрілу уточнюються.

У псевдоутворенні "ДНР" в обстрілі звинуватили українську сторону, яка нібито вразила тюрму з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про понад 50 загиблих та 70 поранених.

У свою чергу в генштабі ЗСУ запевняють, що українська армія завдяки отриманій від країн-партнерів високоточній зброї завдає ударів лише по військових російських об'єктах. "Збройні сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів", - йдеться у повідомленні.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголосив, що атака на колонію була спланованою акцією РФ, а для ЗСУ в Оленівці немає оперативних військових цілей. "Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, у який було влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна, продумана false flag operation", - розповів він і закликав Організацію Об'єднаних Націй та інші міжнародні організації виключити Росію з будь-яких міжнародних інституцій.

Відео катування українського військовополоненого

Напередодні в мережі оприлюднили відео, на якому російський військовий нібито катує українського військовополоненого методом кастрації канцелярським ножем.

В Офісі президента України відреагували на відео, запевнивши, що всі фігуранти будуть ідентифіковані. "Російські пропагандисти з захватом показали, як група російських нелюдів нівечила українського полоненого. Все, що треба розуміти світу: Росія - країна людожерів, які насолоджуються тортурами та вбивствами. Але туман війни не допоможе уникнути кари російським катам. Всіх ідентифікуємо. Кожного дістанемо", - написав Подоляк у Twitter.

У коментарі виданню "Українська правда" уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до генеральної прокуратури щодо цього відео. За його словами, також готуються повідомлення до ООН, Європейського комітету з питань запобігання катуванням та Міжнародного комітету червоного Хреста.

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