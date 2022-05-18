Правозахисники звинувачують військових РФ у стратах та катуваннях цивільних

Правозахисна організація Human Rights Watch задокументувала воєнні злочини Росії у звільнених селах Чернігівщини та Київщини, серед яких - страти та катування мирних жителів. Про це йдеться у звіті організації, оприлюдненому у середу, 18 травня.

Там зазначається, що правозахисники протягом квітня зафіксували 22 випадків страт без суду, дев'ять інших випадків незаконних вбивств, шість імовірних насильницьких зникнень та сім випадків катувань. Крім того, 21 цивільний мешканець розповів організації про незаконне позбавлення волі й утримання в нелюдських і принизливих умовах.

Утримання в заручниках без води та їжі

Так, згідно зі звітом, цивільні мешканці розповідали як російські військові днями або й тижнями тримали їх під вартою в брудних і задушливих умовах у таких місцях, як шкільний підвал, приміщення на заводі з виготовлення вікон і підвал в котельні. Майже не годували або тримали взагалі без харчів, без доступу до якісної води та туалетів.

Також серед катувань, які застосовували росіяни до цивільних, зафіксували побиття, катування електричним струмом та імітаційні страти.

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"Численні звірства з боку російських військ, які на початку війни окупували частину територій на північному сході України,– мерзенні, незаконні та жорстокі. Ці порушення прав цивільних осіб є явними воєнними злочинами, які слід невідкладно та неупереджено розслідувати і відповідно до закону карати", - зазначив Ґіорґі Ґоґія, заступник директора Human Rights Watch із питань Європи та Центральної Азії.

Воєнні злочини під час окупації

Правозахисники опитали 65 людей у 17 населених пунктах, зокрема тих, хто постраждав від катувань, колишніх ув’язнених, членів родин постраждалих та інших очевидців. Також Human Rights Watch дослідила речові докази на місцях злочинів, а також фотографії та відео, якими поділилися постраждалі й очевидці.

Напередодні Human Rights Watch задокументувала десять страт без суду і слідства у Бучі та ще в кількох містах і селах на північному сході України, здійснених російськими військами під час окупації у березні.