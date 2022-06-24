 У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.06.2022

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Новини

У Сенаті США просять визнати Росію спонсоркою тероризму

Комітет Сенату з міжнародних відносин підтримав визнання РФ державою-спонсором тероризму. Остаточне рішення буде за Державним департаментом.

Американський Капітолій

Американський Капітолій

Комітет Сенату (верхньої палати Конгресу США) з міжнародних відносин підтримав 23 червня резолюцію з закликом до Державного секретаря США Ентоні Блінкена визнати Росію державою-спонсоркою тероризму, повідомляє "Голос Америки". 

Підтримка документу комітетом дозволяє винести його на голосування в Сенаті. Остаточне рішення ухвалює Держдеп. За словами співголови комітету, сенатора-республіканця Джеймса Ріша, резолюція має отримати потужну підтримку під час голосування в Сенаті, що може вплинути на рішення Держсекретаря.

"Немає сумніву, що Росія на чолі з Володимиром Путіним є державою-спонсором тероризму. Акт, який він здійснив, віддавши наказ про наступ на Україну, був терористичним актом. Він - воєнний злочинець, і він несе відповідальність за кожен злочин, скоєний від його імені, кожен акт знищення, кожен акт вбивства. Усе, що було скоєно в Україні - на його відповідальності. Він воєнний злочинець. І нам потрібно дати потужний сигнал світу - як ми ставимося до жахливих речей, які він вчиняє”, - сказав Ріш.

Сенатор додав: "Якщо Сполучені Штати визнають країну спонсором тероризму, це потягне за собою багато наслідків. Наочний приклад - Іран". Крім Ірану, до переліку держав, визнаних США спонсорами тероризму, зараз входять Сирія, Куба та Північна Корея. До них застосовуються жорсткі санкції.

Литва визнала РФ терористичною державою

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав світову спільноту визнати РФ державою-спонсором тероризму, а російські збройні сили - терористичною організацією. 

Першою на визнання РФ спонсором тероризму пішла Литва. Того ж дня, 10 травня литовський сейм визнав війну в Україні геноцидом. Депутати закликали інші держави та міжнародні організації "визнати та переслідувати в судовому порядку геноцид, воєнні злочини та злочини проти людства", вчинені Росією в Україні. Для цього, на думку парламентарів, треба створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, наділений правом видавати міжнародні ордери на арешт. 

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