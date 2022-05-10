Сейм Литви визнав Росію терористичною державою

Парламент Литви у вівторок, 10 травня, одностайно ухвалив резолюцію, що визнає російське військове вторгнення в Україну геноцидом, а саму Росію - державою, яка підтримує тероризм.

"Сейм Литовської Республіки визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася у 2022 році, геноцидом українського народу", - йдеться у документі, опублікованому на сайті парламенту.

У ньому також зазначається, що "Росія є державою, яка підтримує та чинить тероризм", у тому числі оскільки збройні сили РФ "навмисно та систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань".

Геноцид

Серед злочинів, до яких причетна російська армія в Україні, литовські депутати назвали масові вбивства, у тому числі дітей, викрадення, тортури, зґвалтування, обстріл цивільних об'єктів - лікарень, пологових будинків, шкіл та дитячих садків, блокаду населених пунктів, перешкоджання доставці гуманітарної допомоги та евакуації мирного населення, захоплення та навмисне знищення інфраструктури, необхідної для задоволення основних потреб населення.

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Геноцид проявляється також у "насильницькому переміщенні українських дітей на територію РФ з метою знищення їхньої української ідентичності", зазначено в резолюції. Крім того, Росія знищувала українські музеї, історичні пам'ятки, книги українською мовою та запроваджувала російськомовну освіту на окупованих територіях "в надії на викорінення культурно-історичних та мовних особливостей українського народу", йдеться в документі.

Заклик розслідувати геноцид на міжнародному рівні

Депутати Сейму також закликали Організацію Об'єднаних Націй, Європарламент, Парламентську асамблею Ради Європи, Парламентську асамблею ОБСЄ, Парламентську асамблею НАТО та уряди інших держав "визнати та переслідувати в судовому порядку геноцид, воєнні злочини та злочини проти людства", вчинені Російською Федерацією".

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Для цього, йдеться у резолюції, необхідно створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал, який не повинен бути обмежений імунітетом для голів та представників інших країн та повинен мати право видавати міжнародні ордери на арешт.

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"Сейм дотримується думки, що правосуддя буде досягнуто лише в тому разі, якщо російські лідери та інші головні та безпосередні злочинці постануть перед судом", - доходять висновку депутати.

Стефанчук закликав світ "підхопити естафету"

Тим часом голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук подякував спікерці Сейму Литви та литовським депутатам "за підтримку цього історичного рішення", написавши про це в соцмережі Twitter. "Закликаю весь світ підхопити естафету, щоб пам'ять про масові вбивства українців ніколи не була стерта ворогом", - додав спікер українського парламенту.

Розслідування

Розслідуванням за підозрою воєнних злочинів займається насамперед сама Україна як держава, на території якої вони були скоєні. Офіс генпрокурора України повідомляв, що вже розслідує близько 5000 воєнних злочинів і що підозрюваних - майже 600 осіб, в тому числі міністра оборони РФ Сергія Шойгу, а також інших російських високопосадовців та командирів. Україні допомагають у розслідуванні судмедексперти та криміналісти з інших європейських держав.

Власні розслідування розпочали понад 10 держав ЄС, серед них - Німеччина, Франція, Естонія, Литва та Польща. На глобальному рівні слідство також веде Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Йому підсудні воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид. Головний прокурор МКС Карім Хан розпочав розслідування 2 березня, його представники також вже працюють в Україні.