Генпрокуратура України розслідує катування українського полоненого

Офіс генерального прокурора України в п'ятницю, 29 липня, відкрив кримінальне провадження за результатами вивчення відео, в якому, ймовірно, російські солдати катують українського полоненого. Справа заведена за статтею про порушення законів та звичаїв війни, повідомило відомство.

Кількома годинами раніше уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав перевірити відео на предмет ймовірного воєнного злочину, порушення норм Женевської конвенції. За словами Лубінця, готуються також повідомлення в ООН, Європейський Комітет з запобігання катуванням та Міжнародний Комітет Червоного Хреста.

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На відео двоє чоловіків у камуфляжній формі тримають на землі чоловіка у формі, схожій на українську. Один із них катує українського полоненого, каструє його канцелярським ножем.

Відео з'явилося в інтернеті у кількох проросійських та проукраїнських телеграм-каналах. Поки невідомо, де, коли і ким воно було знято. Пізніше 29 липня у проросійських телеграм-каналах з'явилася друга частина відео. У ній, ймовірно, українського військового вбивають пострілом у голову.

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Обидві сторони звинувачують одне одного у катуваннях полонених військовослужбовців

Україна та Росія взаємно звинувачують один одного в тортурах військовополонених. Організація Human Rights Watch в одній зі своїх доповідей зафіксувала два випадки смерті українських військових, які зазнали тортур.