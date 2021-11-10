 Поліція України встановила причетних до катувань у в′язниці ″Ізоляція″ в ″ДНР″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.11.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

Українська поліція встановила 45 осіб, які, ймовірно, причетні до катувань українців в таємній в'язниці "Ізоляція" в підконтрольному "ДНР" Донецьку. 166 утримуваних там раніше дали свідчення.

Бойовик ДНР (архівне фото)

Бойовик "ДНР" (архівне фото)

Співробітники Національної поліції України протягом останнього року встановили 45 осіб, які, ймовірно, причетні до катувань на території таємної в'язниці "Ізоляція" в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами глави МВС, у вересні цього року поліція направила в суд для заочного засудження матеріали щодо восьми осіб зі складу цієї злочинної групи. Він не уточнив, де зараз перебувають ці люди.

Своєю чергою, виконувач обов'язків начальника головного управління нацполіції Донецької області Артем Кисько уточнив, що правоохоронці встановили осіб, які належать до різних гілок фактичної влади самопроголошеної "ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР". Зокрема, йдеться про конвоїрів, суддів, які, за даними української поліції, мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які перебували на території "Ізоляції". 

Читайте також: У колоніях окупованого Донбасу від в'язнів вимагають гроші - омбудсменка

Обставини затримання ексглави таємної в’язниці в Донецьку

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у коментарі DW повідомив, що колишньому очільнику в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському заочно повідомили про підозру у здійснених злочинах ще рік тому. Згодом правоохоронці отримали оперативну інформацію, що він прибув на підконтрольну Україні територію та затримали його у Києві.

Шевченко зауважив, що співробітники Нацполіції провели великий обсяг слідчих дій, зокрема допитали 166 осіб, які перебували у цій в'язниці. Водночас це не вичерпний список незаконно ув'язнених. Українські правоохоронці наразі не володіють точною інформацією щодо кількості українських бранців в "Ізоляції".

Читайте також: США вказують на порушення прав людини в Криму та на Донбасі

У чому підозрюють Дениса Куликовського

9 листопада СБУ повідомила про затримання колишнього очільника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку. Чоловіка затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У них ідеться про такі злочини як торгівля людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляють українські ЗМІ, Куликовський раніше працював у відділі матеріально-технічного забезпечення "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР", а тюрмою "Ізоляція" керував до лютого 2018 року. 

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - це відомий у Донецьку заклад за адресою вулиця Світлого шляху, 3, де з 1950-их років працював завод із виробництва ізоляційних матеріалів. У 2010 році на території заводу організували мистецьку платформу. У 2014 році, коли владу в Донецьку захопили проросійські бойовики, вони вигнали митців із території колишнього заводу та організували там підпільну в'язницю. За даними очевидців і правозахисників, там досі утримують затриманих у самопроголошеній "ДНР", застосовуючи проти них катування.

Факти знущань та жорсткого поводження у "Ізоляції" фіксували раніше у моніторинговій місії ООН з прав людини. За словами колишніх бранців в'язниці, її співробітники систематично знущалися над полоненими - били, різали, душили, ґвалтували, катували електричним струмом.

Дивитись відео 25:50

Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020)


  • Стріт-арт як форма протесту

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Стріт-арт як форма протесту

    З 11 липня до 6 серпня 2014 року на вулицях Донецька з'являлися персонажі Сергія Захарова, який працював під ніком "Мурзилка": символічні, як озброєний люмпен-пролетарій Шаріков, чи добре впізнавані, як бойовик Моторола. Вирізані з картону фігури художник розміщував на вулицях свого рідного міста.

  • Це ти?

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Це ти?

    Захарова вистежили - імовірно, "вели за телефоном" - арештували і відвезли до захопленої сепаратистами будівлі СБУ. Там художнику поставили тільки одне питання: "Це ти?" Після цього - десять днів побиття і катувань. Далі - випадкове звільнення і повторне затримання.

  • Плюнув у ікону - отримуй

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Плюнув у ікону - отримуй"

    На думку тих, хто проводив допити, Захаров "плюнув у ікону", зобразив "міністра оборони" "ДНР" Ігоря Стрєлкова з піднесеним до скроні пістолетом. "Били дерев'яними битами і гумовими кийками", - розповідає Сергій.

  • Жінка серед катів

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Жінка серед катів

    "Серед тих, хто допитував, була жінка-кат у балаклаві, - згадує художник. - Вона також била і катувала".

  • Скуті одним ланцюгом

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    "Скуті одним ланцюгом"

    Сергій Захаров провів десять діб скутим одними наручниками з "хлопцем із Шахтарська". "Це було жорстко, - коментує Сергій. - І поїсти удвох, і в сортир, пардон, удвох. Рука майже втратила чутливість".

  • Інсценування розстрілу

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Інсценування розстрілу

    Сергія Захарова і його напарника водили і "на розстріл". Загалом Сергія тричі піддавали "інсценуванню розстрілу". Художник вижив, про долю "того хлопця" він нічого не знає.

  • Щасливе звільнення

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Щасливе звільнення

    Сергію Захарову двічі вдавалося вибратися із сумнозвісного "підвалу", оскільки, за його словами, рідні змогли зв'язатися із якоюсь "шишкою" у лавах нової влади і "вплинути на ситуацію".

  • Агресивний хаос

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Агресивний хаос

    Уродженець і корінний житель Донецька Сергій Захаров вбачає у тому, що сталося на Донбасі, "повстання люмпенів" за активної підтримки російських спецслужб і добровольців, які приїхали "постріляти, розважитися".

  • Комікс як форма психотерапії

    Пригоди "Мурзилки" в підвалах "ДНР"

    Комікс як форма психотерапії

    Сергій Захаров нині живе в Києві. Робота над коміксом, у якому він розповідає про свої поневіряння, стала для нього ефективною формою психотерапії. Але не тільки. "Собі я вже допоміг. Тепер хочу допомогти іншим", - говорить митець.

    Автор: Анастасия Буцко, Наталія Мехед


Реклама

Докладно

Бойовики одного з незаконних збройних формувань поблизу Донецька, 2016 рік

Британський дослідник про походження зброї на Донбасі

Три роки експерти Центру дослідження зброї у конфліктах вивчали зброю, вилучену в проросійських бойовиків на Донбасі.  

Як німецьке село робить ставку на водень

Як село в Німеччині на водень переходить (відео)

Німецьке село Босбюлль вже використовує водень для заправки та опалення. Ось як це працює.  