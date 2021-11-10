Поліція України встановила причетних до катувань у в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

Співробітники Національної поліції України протягом останнього року встановили 45 осіб, які, ймовірно, причетні до катувань на території таємної в'язниці "Ізоляція" в підконтрольному проросійським сепаратистам Донецьку. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

За словами глави МВС, у вересні цього року поліція направила в суд для заочного засудження матеріали щодо восьми осіб зі складу цієї злочинної групи. Він не уточнив, де зараз перебувають ці люди.

Своєю чергою, виконувач обов'язків начальника головного управління нацполіції Донецької області Артем Кисько уточнив, що правоохоронці встановили осіб, які належать до різних гілок фактичної влади самопроголошеної "ДНР", зокрема прокуратури, слідчих, оперативників, "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР". Зокрема, йдеться про конвоїрів, суддів, які, за даними української поліції, мали причетність до катувань, знущань, проведення дій з потерпілими, які перебували на території "Ізоляції".

Читайте також: У колоніях окупованого Донбасу від в'язнів вимагають гроші - омбудсменка

Обставини затримання ексглави таємної в’язниці в Донецьку

Директор департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко у коментарі DW повідомив, що колишньому очільнику в'язниці "Ізоляція" Денису Куликовському заочно повідомили про підозру у здійснених злочинах ще рік тому. Згодом правоохоронці отримали оперативну інформацію, що він прибув на підконтрольну Україні територію та затримали його у Києві.

Шевченко зауважив, що співробітники Нацполіції провели великий обсяг слідчих дій, зокрема допитали 166 осіб, які перебували у цій в'язниці. Водночас це не вичерпний список незаконно ув'язнених. Українські правоохоронці наразі не володіють точною інформацією щодо кількості українських бранців в "Ізоляції".

Читайте також: США вказують на порушення прав людини в Криму та на Донбасі

У чому підозрюють Дениса Куликовського

9 листопада СБУ повідомила про затримання колишнього очільника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку. Чоловіка затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У них ідеться про такі злочини як торгівля людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушення законів та звичаїв війни.

Як повідомляють українські ЗМІ, Куликовський раніше працював у відділі матеріально-технічного забезпечення "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР", а тюрмою "Ізоляція" керував до лютого 2018 року.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - це відомий у Донецьку заклад за адресою вулиця Світлого шляху, 3, де з 1950-их років працював завод із виробництва ізоляційних матеріалів. У 2010 році на території заводу організували мистецьку платформу. У 2014 році, коли владу в Донецьку захопили проросійські бойовики, вони вигнали митців із території колишнього заводу та організували там підпільну в'язницю. За даними очевидців і правозахисників, там досі утримують затриманих у самопроголошеній "ДНР", застосовуючи проти них катування.

Факти знущань та жорсткого поводження у "Ізоляції" фіксували раніше у моніторинговій місії ООН з прав людини. За словами колишніх бранців в'язниці, її співробітники систематично знущалися над полоненими - били, різали, душили, ґвалтували, катували електричним струмом.

Дивитись відео 25:50 Свавілля і тортури у сепаратистському ув'язненні на Донбасі - "Європа у фокусі" (31.08.2020)



