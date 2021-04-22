У колоніях окупованого Донбасу від в'язнів вимагають гроші - омбудсменка

Керівництво двох виправних колоній, які розташовані на тимчасово окупованих територіях в Донецькій області, вимагає від в'язнів гроші та не надає їм необхідної медичної допомоги. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі у середу, 6 жовтня.

"Керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в'язнів з метою неправомірного збагачення", - повідомила омбудсменка, додавши, що на кожного встановлюється певна сума грошових коштів, яку необхідно щомісяця віддавати.

За словами Денісової, ув'язнених, які відмовляються платити адміністрації установи, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання, адже там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

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Денісова: Ситуація з COVID-19 в колоніях на окупованому Донбасі критична

Також уповноважена Ради зазначила, що в осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи, додала Денісова.

Омбудсменка також наголосила, що ситуація з поширенням COVID-19 в цих колоніях є украй критичною. Упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму. Водночас, за її словами, медична допомога в'язням не надається, а передані родичами ліки не доходять через розкрадання адміністрацією.

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Денісова підкреслила, що зазначені факти є прямим порушенням гарантованих норм статті третьої Конвенції про захист прав людини і основних свобод та пункту 22 мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених економічною та соціальною радою ООН.

Нагадаємо, 10 серпня 2021 року Денісова повідомила про вбивство трьох українських громадян в колонії, розташованій в окупованій частині Донеччини. Тоді вона заявляла, що на переведення з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей чекають 450 громадян України, серед них 70 "довічників". Передача засуджених Києву не здійснюється з 2019 року.