Моніторингова місія ООН закликала захистити українських в'язнів від COVID-19

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер закликає український уряд вжити заходів для захисту осіб, які утримуються під вартою, у зв'язку з епідемією COVID-19.

"Я дуже стурбована тим, що в пенітенціарних установах в Чернівцях і Кропивницькому зафіксовані випадки зараження COVID-19. Існує нагальна необхідність посилити заходи, що вживаються в місцях утримання під вартою, оскільки COVID-19 може швидко поширюватися в установах, де люди перебувають у тісному контакті один з одним", - заявила Богнер, яку цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна" у четвер, 30 квітня.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні зазначила, що уряд України ухвалив план реагування на пандемію для запобігання потрапляння і поширення COVID-19 у місцях утримання під вартою, але у неї викликають занепокоєння терміни його впровадження.

"Я закликаю міністерство юстиції та міністерство охорони здоров'я посилити реагування на COVID-19 в пенітенціарній системі України, зокрема шляхом вдосконалення скринінгу співробітників і затриманих осіб, які прибувають, а також дотримання соціального дистанціювання, надання дезінфікуючих засобів і застосування інших заходів для того, щоб зупинити поширення вірусу. Я також закликаю донорів допомогти забезпечити пенітенціарні установи засобами", - заявила Богнер.

Бунт у Чернівецькому СІЗО

Нагадаємо, у ніч на 25 квітня ув'язнені, які утримуються в Чернівецькому слідчому ізоляторі, почали висловлювати масове невдоволення прийняттям до СІЗО новоприбулого ув'язненого з підтвердженим діагнозом - коронавірусна хвороба COVID-19.

Через це до сімох ув'язнених адміністрація установи застосувала фізичну силу, а до одного з них - спеціальні засоби. На знак протесту троє ув'язнених завдали собі тілесних ушкоджень, порізавши передпліччя. У Чернівецькому СІЗО запевнили, що хворий на COVID-19 перебуває в окремій камері в ізольованому блоці, передбаченому для перебування осіб з підозрою на зараження коронавірусом, а стан його здоров'я задовільний.

За даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, станом на 26 квітня у Західному, Східному, Північному та Центральному регіонах особи із підозрою або захворюванням на коронавірусну хворобу в пенітенціарних установах, а саме СІЗО - відсутні. Всі утримуванні особи, що прибувають до слідчих ізоляторів, перебувають на 14-денній ізоляції.

Порушення карантину в Київському СІЗО

Між тим 29 квітня в Офісі генпрокурора повідомили про розслідування за фактами порушення карантину в Київському СІЗО. "В установі утримується понад 2,4 тисячі ув'язнених та щоденно працює понад 420 осіб персоналу, а отже розповсюдження інфекції в умовах ізоляції матиме тяжкі наслідки", - повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

У прокуратурі вказали, що адміністрація СІЗО не забезпечила засобами індивідуального захисту ув'язнених, яких направляють до судів або на проведення слідчих дій та необхідну їх ізоляцію після повернення. З часу запровадження в пенітенціарній системі карантину з Київського слідчого ізолятора до судів доставили 1648 осіб.

Під час дослідчої перевірки встановлено, що персонал СІЗО та працівники медчастини СІЗО не використовують засоби індивідуального захисту. Також порушуються порядок дезінфекції одягу та взуття, правила прийому посилок, бандеролей і передач для ув'язнених.

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