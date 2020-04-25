В Україні кожен 5-й інфікований коронавірусом - медпрацівник

В Україні хворобу COVID-19 підтверджено у 1749-ти медпрацівників, що становить 19,4 відсотка від усіх підтверджених випадків. Про це в понеділок, 27 квітня, повідомляє Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) на своїй сторінці у Facebook.

У ЦГЗ зазначили, що причинами поширення захворювання серед медпрацівників можуть бути неправильне користування засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), а також недостатнє забезпечення медперсоналу необхідними ЗІЗ. Крім цього, захворювання COVID-19 у медпрацівників може зумовлюватись "відсутністю чіткого плану дій медзакладу, порушеннями визначеного маршруту пацієнта та стандартів ведення пацієнтів".

При цьому під "маршрутами пацієнта" у ЦГЗ розуміють план консультування населення щодо корононавірусу. Сам план, заявили у ЦГЗ, розробляється і затверджується виключно керівництвом лікувального закладу. Ідеться про так звані пасивні та активні скринінги, як-то попереджувальні написи на дверях або проведення експрес-опитувань щодо наявності респіраторних захворювань. Також план включає тріаж (розподіл постраждалих і хворих на певні групи для першочергових заходів допомоги й лікування) та розподіл потоків пацієнтів, розподіл закладу на "чисті" і "брудні" зони залежно від рівня забруднення мікроорганізмами.

Як повідомлялося, станом на 27 квітня в Україні зафіксували 9009 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 220 людей померли, 864 одужали. За добу зареєстрували 392 нові випадки.