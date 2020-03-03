В РНБО обговорили, що робити з медиками та пацієнтами під час пандемії

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Соловйов 18 березня провів робочу зустріч з провідними українськими фахівцями-епідеміологами та інфекціоністами щодо поширення коронавірусу. Про це в РНБО повідомили у четвер, 19 березня.

За результатами наради у всі обласні адміністрації були відправлені листи щодо розгляду питань розміщення медичних працівників в готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їх сімей необхідною допомогою. Соловйов наголосив, що в Україні має бути запроваджений світовий досвід організації транспортування медиків від дому до робочих місць, їх соціальної підтримки та організації відпочинку.

Окрім цього, сторони обговорили питання застосування медичних препаратів, які не мають медичного призначення для лікування випадків хвороби COVID-19, проте їх практичне застосування в інших країнах світу продемонструвало дієвий результат. Державному експертному центру разом зі спеціалістами МОЗ України доручено опрацювати міжнародні протоколи лікування COVID-19 та розглянути питання щодо їх можливої адаптації відповідно до українського законодавства.

Крім того, учасники наради обговорили питання внесення змін до алгоритму дій лікаря та маршруту пацієнта з підозрою на коронавірус, зокрема з метою оптимізації клінічного маршруту пацієнта, який відповідає визначенню випадку COVID-19, та мінімізації ризиків для життя та здоров'я сімейних лікарів.

В МОЗ закликають перевізників організувати розвозку лікарів

Тим часом міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав транспортні компанії розробити схему розвозки лікарів під час карантину. "Я звертаюся до всіх державних та комерційних транспортних компаній країни, пасажирських перевізників та органів місцевої влади. Закликаю вас об'єднатися та разом створити умови для того, щоб українські медики могли діставатися до роботи та надавати допомогу хворим", - заявив він, повідомили в міністерстві.