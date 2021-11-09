СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

У Києві затримали колишнього бойовика "ДНР" та керівника в'язниці "Ізоляція" в Донецьку, повідомили в СБУ. За даними спецслужби, чоловік безпосередньо брав участь у вбивствах та катуваннях полонених.
Служба безпеки України заявила про затримання у Києві колишнього бойовика самопроголошеної "ДНР", очільника таємної в'язниці проросійських сепаратистів на території заводу "Ізоляція" в Донецьку. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомила пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, цей чоловік "організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України". Наразі вирішується питання переміщення чоловіка до суду для обрання запобіжного заходу.
Як повідомляється, чоловіка затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У них ідеться про такі злочини як торгівля людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушення законів та звичаїв війни.
За даними журналіста Станіслава Асєєва, колишнього в'язня "ДНР", який понад два роки перебував у полоні "ДНР", зокрема в тюрмі "Ізоляція", затриманий українською спецслужбою - Куліковський Денис.
Як повідомляють українські ЗМІ, Куликовський раніше працював у відділі матеріально-технічного забезпечення "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР", а тюрмою "Ізоляція" керував приблизно у 2015-2018 роках.
"Ізоляція" - це відомий у Донецьку заклад за адресою вулиця Світлого шляху, 3, де з 1950-х років працював завод із виробництва ізоляційних матеріалів. У 2010 році на території заводу організували мистецьку платформу. У 2014 році, коли владу в Донецьку захопили проросійські бойовики, вони вигнали митців із території колишнього заводу та організували там підпільну в'язницю. За даними очевидців і правозахисників, там досі утримують затриманих у самопроголошеній "ДНР", застосовуючи проти них катування.
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Факти знущань та жорсткого поводження у "Ізоляції" фіксували раніше у моніторинговій місії ООН з прав людини. За словами колишніх бранців в'язниці, її співробітники систематично знущалися над полоненими - били, різали, душили, ґвалтували, катували електричним струмом.
У ЄС заявляють, що повідомлення щодо умов тримання людей під вартою "викликають жах". Повідомлення надходять як з територій, що контролюються проросійськими сепаратистами, так і з тих, що підконтрольні Києву.
Amnesty International і Human Rights Watch заявляють про незаконні утримання цивільних на сході України. За даними правозахисників, до воєнних злочинів причетні як проросійські сепаратисти, так і українські спецслужби.
У Криму та на Донбасі порушення прав людини неможливо розслідувати через російську агресію, але й на контрольованих урядом територіях панує атмосфера безкарності, ідеться в документі.