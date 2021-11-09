СБУ заявила про затримання ексглави таємної в'язниці "Ізоляція" в "ДНР"

Служба безпеки України заявила про затримання у Києві колишнього бойовика самопроголошеної "ДНР", очільника таємної в'язниці проросійських сепаратистів на території заводу "Ізоляція" в Донецьку. Про це у вівторок, 9 листопада, повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, цей чоловік "організовував та брав безпосередню участь у вбивствах і катуваннях протиправно ув’язнених громадян України". Наразі вирішується питання переміщення чоловіка до суду для обрання запобіжного заходу.

Як повідомляється, чоловіка затримали у межах раніше відкритого кримінального провадження за чотирма статтями Кримінального кодексу України. У них ідеться про такі злочини як торгівля людьми, створення терористичної групи чи терористичної організації, створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, порушення законів та звичаїв війни.

За даними журналіста Станіслава Асєєва, колишнього в'язня "ДНР", який понад два роки перебував у полоні "ДНР", зокрема в тюрмі "Ізоляція", затриманий українською спецслужбою - Куліковський Денис.

Як повідомляють українські ЗМІ, Куликовський раніше працював у відділі матеріально-технічного забезпечення "міністерства державної безпеки (МДБ) ДНР", а тюрмою "Ізоляція" керував приблизно у 2015-2018 роках.

Що таке "Ізоляція"

"Ізоляція" - це відомий у Донецьку заклад за адресою вулиця Світлого шляху, 3, де з 1950-х років працював завод із виробництва ізоляційних матеріалів. У 2010 році на території заводу організували мистецьку платформу. У 2014 році, коли владу в Донецьку захопили проросійські бойовики, вони вигнали митців із території колишнього заводу та організували там підпільну в'язницю. За даними очевидців і правозахисників, там досі утримують затриманих у самопроголошеній "ДНР", застосовуючи проти них катування.

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Факти знущань та жорсткого поводження у "Ізоляції" фіксували раніше у моніторинговій місії ООН з прав людини. За словами колишніх бранців в'язниці, її співробітники систематично знущалися над полоненими - били, різали, душили, ґвалтували, катували електричним струмом.

