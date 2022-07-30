У Конгрес США внесли законопроєкт про визнання Росії спонсором тероризму

Двопартійна група членів Палати представників Конгресу США, яку очолює законодавець Тед Лью (демократ від штату Каліфорнія), представила акт щодо визнання Росії державою - спонсором тероризму (ДСТ). Як пише видання The New York Times (NYT) у п'ятницю, 29 липня, у разі ухвалення американським Конгресом і підписання закону - він дозволить обійти опір держсекретаря США Ентоні Блінкена і включити РФ до переліку, у якому вже є Північна Корея, Сирія, Куба та Іран.

За даними NYT, попри "емоційну привабливість" Блінкен опирається кроку, який може змусити його запровадити санкції проти союзників США, які ведуть бізнес з Росією, і знищити "залишки дипломатії між Вашингтоном та Москвою".

На разі акт представлений на сайті Конгресу США, повний текст опубліковано на сайті Теда Лью.

Включення до переліку ДСТ

"Ціна, яку Росія платить відповідно до наших дій та санкцій інших країн, ідентична наслідкам, які могли б наступити після включення її до списку держав-спонсорів тероризму", - зазначив Блінкен на останній пресконференції. "Отже, практичні наслідки того, що ми робимо, однакові", - стверджує американський держсекретар.

Однак включення країни до переліку ДСТ офіційно передбачає обмеження допомоги (також і економічної) з боку США, заборону на експорт та продаж продукції оборонного призначення, додаткові заходи щодо контролю за експортом продуктів подвійного призначення, посилений фінансовий моніторинг операцій із контрагентами ДСТ. Також, цей захід має суттєві наслідки у зв'язку з впровадженням так званих "вторинних санкцій" - обмежень проти осіб та країн, які торгують із "терористичною" державою.

Резолюція Сенату ні до чого не зобов'язує

Сенат США 28 липня ухвалив резолюцію із закликом до Держдепартаменту визнати Росію державою - спонсором тероризму. Документ втім не зобов'язує до жодних дій.

Як зазначає NYT, у той час, як резолюція Сенату була просто закликом, який не має юридичної сили, акт, представлений групою на чолі з Тедом Лью, може дозволити обійти опір Блінкена.

"Сполучені Штати повинні використовувати всі наявні у нас засоби, аби зупинити Росію у її насильницькій агресії щодо України", - зазначив Лью. "Я радий сформувати двопартійну коаліцію депутатів для відстоювання цього питання", - наголосив він, говорячи про можливе ухвалення акту.

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Не означає "участі збройних сил США у військових діях"

У резолюції Сенату уряд Росії звинувачувався у здійсненні кампанії терору та застосуванні сили проти цивільних осіб під час другої військової кампанії в Чечні, завдання ударів у Сирії, підтримці з 2014 року сепаратистів на Донбасі.

Сенат США "розглядає дії уряду РФ, вчинені за вказівкою президента РФ Володимира Путіна, як спонсорування терористичних актів". Водночас у документі зазначалося, що "ніщо в цій резолюції не повинно бути витлумачено як санкція до застосування військової сили, або вступ збройних сил США у військові дії".

У Кремлі попередили, що "дуже негативно" оцінюють наслідки для відносин із Вашингтоном у разі визнання Росії державою - спонсором тероризму.