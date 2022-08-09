Прем'єрка Естонії закликає ЄС не видавати росіянам туристичні візи

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликає інші європейські країни припинити видачу туристичних віз громадянам РФ. "Відвідання Європи - це привілей, а не право людини… Час припинити туризм з Росії", - написала вона у своєму Twitter у вівторок, 9 серпня.

Каллас нагадала, що авіасполучення з Росією припинено. За її словами, поки інші країни Шенгенської угоди видають візи, Фінляндія, Естонія та Литва "несуть тягар", бо залишаються "єдиними точками доступу" для росіян.

Днем раніше з закликом обмежити видавання віз росіянам виступила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. "Поки Росія веде агресивну, жорстоку загарбницьку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати Європою, бути туристами. Це неправильно!", - сказала вона в інтерв'ю фінському мовнику YLE.

Марін визнала, що росіяни використовують Фінляндію як перевалочний пункт, їдучи до інших країн на відпочинок. "Ми обговорюємо це питання в уряді і дискусія продовжиться", - додала прем'єрка.

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Естонія та Фінляндія межують з Росією та є членами Євросоюзу, який заборонив авіасполучення з Росією після того, як вона вторглася в Україну. Однак, росіяни все ще можуть подорожувати до обох країн наземним транспортом.

Візова блокада росіян

Країни ЄС вже припиняють видавати туристичні візи росіянам. Так, на початку серпня призупинила видачу віз громадянам РФ на невизначений строк Латвія. Єдиним виключенням для видачі візи буде необхідність участі в похоронах близьких родичів.

Литва призупинила видачу шенгенських віз росіянам ще 24 лютого 2022 року. Виняток робить тільки для членів сімей громадян ЄС, особ із документом про литовське походження чи документом про право на відновлення у громадянстві Литви.

Фінляндія також уже обмежила видачу віз, заявки на візу можна подавати лише за окремим записом. Практика запису на прийом була запроваджена в період пандемії, але через війну в Україні від неї не стали відмовлятися.

В Естонії можна подати заяву на візу лише в разі похорону близького родича. Данія видає візи лише для офіційних візитів.

У Чехії та Мальті можна отримати візу лише для членів сімей громадян ЄС. Бельгія видає тільки студентські візи, довгострокові візи для дослідників та науковців, візи для возз'єднання сім'ї. Словаччина видає візи лише за крайньої необхідності, а також для деяких видів робітників.

Зеленський - Заходу: Росіяни мають жити у своєму світі

Президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити всім росіянам в'їзд на свою територію.

Росіяни повинні "жити у своєму світі, поки не змінять свою філософію", сказав президент України в інтерв'ю газеті The Washington Post 8 серпня.

На його думку, заборонити в'їзд слід і тим, хто виїхав із РФ через незгоду з політикою Путіна і нападом Росії на Україну.

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