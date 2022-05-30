Фінляндія хоче скоротити туристичні візи для росіян

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто представив у четвер, 4 серпня, план щодо обмеження туристичних віз для громадян Росії.

Хоча Шенгенський режим і закони Фінляндії не дозволяють прямої заборони на отримання віз за національністю, країна може зменшити кількість віз, які вона видає, пояснив міністр. "Туристична категорія може бути обмежена щодо кількості віз, які можна подавати на день", - цитує Гаавісто агентство AFP. Міністерство подало до уряду пропозицію, яка дозволить надавати перевагу членам сім'ї та студентам, одночасно скорочуючи туристичні візи. За прогнозами міністра, остаточне рішення може бути схвалене до кінця місяця.

Оскільки багато мандрівників в'їжджають до Фінляндії з візами, виданими іншою країною Шенгенської угоди, Гаавісто підкреслив необхідність прийняття рішення з цього питання на рівні Європейського Союзу. Фінляндія планує підняти цю тему на наступній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Чехії 30 серпня. "Інакше може статися так, що коли одна країна скоротить кількість віз, інша країна може їх збільшити", - пояснив урядовець.

Зараз російські туристи можуть в'їхати до Євросоюзу на автобусі чи автомобілі через фінський кордон. Фінляндія має найдовший з усіх країн ЄС спільний кордон із РФ протяжністю 1340 кілометрів.

Тим часом фінська державна телерафокомпанія Yle повідомляє, що друге місто Фінляндії вирішило щодня вмикати гімн України в підтримку українців у війні, розв'язаній проти них Росією. Наприкінці липня таке рішення ухвалила місцева влада прикордонного з РФ міста Іматра. З 5 серпня український гімн вмикатиме сусіднє Лаппеенранта, а перед мерією та в порту міста підніматимуть український прапор.

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ЄС не може повністю припинити видачу віз росіянам

Наприкінці липня на запит найбільшої газети Фінляндії Helsingin Sanomat Європейська комісія відповіла, що правила ЄС не дозволяють повністю припинити видачу віз громадянам Росії. Там зазначили, що розгляд заяв на короткострокові шенгенські візи - прерогатива держав-членів спільноти, які мають ухвалювати рішення щодо кожного документа "в індивідуальному порядку". Також у Єврокомісії зауважили, що санкції Євросоюзу спрямовані "насамперед і конкретно" проти уряду та економічної еліти РФ.

Країни Балтії припиняють видачу віз росіянам

Після повномасштабного військового вторгнення в Росії в Україну Латвія припинила видачу туристичних віз громадянам РФ. У квітні держава призупинила видачу росіянам і білорусам "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції. З серпня Латвія призупинила дію угоди з РФ щодо спрощеного режиму поїздок для мешканців прикордонних регіонів. Міністр закордонних справ країни Едгарс Рінкевичс наполягає, що ЄС має розглядати Росію як державу-спонсора тероризму, а на туристичні візи для росіян повинен запровадити заборону.

Наприкінці липня уряд Естонії затвердив постанову, яка забороняє видачу росіянам посвідок на проживання чи навчальних віз. Більше того, міністерство закордонних справ країни заявило, що готує пропозиції Євросоюзу для припинення видачі шенгенських віз громадянам РФ. "Російські громадяни зараз масово їдуть через західний кордон РФ - Фінляндію, Латвію, Литву - щоб відвідати Лувр влітку, тоді як в Україні вбивають дітей. Це, безумовно, морально неправильно", - пояснив міністр Урмас Рейнсалу.

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