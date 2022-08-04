Естонія демонтує або перенесе всі радянські пам'ятники, повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас у четвер, 4 серпня.

"Головне вирішено: радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше", - цитує її агентство dpa.

За її словами, в Естонії лишилося від 200 до 400 радянських пам'ятників.

Дискусія щодо радянського танку в Нарві

Напередодні, 3 серпня, люди почали збиратися біля скандального пам'ятника радянському танку в прикордонному з Росією естонському місті Нарва після чуток, що його знесуть.

Місцеві чиновники 60-тисячної Нарви, понад 90 відсотків жителів якої є етнічними росіянами, висловилися проти переміщення пам'ятника та пообіцяли подальші переговори з офіційним Таллінном із цього питання. Втім прем'єрка Естонії заявила: "Танк - це знаряддя вбивства, це не об'єкт пам'яті. Ті самі танки зараз використовують для вбивства людей на вулицях України".

Дії Естонії після розв'язання РФ війни в Україні

У квітні парламент Естонії одноголосно визнав війну РФ в Україні геноцидом українського народу.

Наприкінці липня естонський уряд заборонив видачу росіянам тимчасових дозволів на проживання або віз з метою навчання в цій країні.