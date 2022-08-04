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Прем'єрка Естонії заявила про рішення демонтувати чи перенести радянські пам'ятники. Говорячи про танк у місті Нарва, вона заявила: "Це знаряддя вбивства, а не об'єкт пам'яті. Такі танки зараз вбивають людей в Україні".
Пам'ятник радянському танку Т-34 у Німеччині. Щодо такої ж "пам'ятки" розгорнулась дискусія в естонському місті Нарва.
Естонія демонтує або перенесе всі радянські пам'ятники, повідомила прем'єр-міністерка країни Кая Каллас у четвер, 4 серпня.
"Головне вирішено: радянські пам'ятники потрібно прибрати з публічного простору, і ми зробимо це якнайшвидше", - цитує її агентство dpa.
За її словами, в Естонії лишилося від 200 до 400 радянських пам'ятників.
Напередодні, 3 серпня, люди почали збиратися біля скандального пам'ятника радянському танку в прикордонному з Росією естонському місті Нарва після чуток, що його знесуть.
Місцеві чиновники 60-тисячної Нарви, понад 90 відсотків жителів якої є етнічними росіянами, висловилися проти переміщення пам'ятника та пообіцяли подальші переговори з офіційним Таллінном із цього питання. Втім прем'єрка Естонії заявила: "Танк - це знаряддя вбивства, це не об'єкт пам'яті. Ті самі танки зараз використовують для вбивства людей на вулицях України".
У квітні парламент Естонії одноголосно визнав війну РФ в Україні геноцидом українського народу.
Наприкінці липня естонський уряд заборонив видачу росіянам тимчасових дозволів на проживання або віз з метою навчання в цій країні.