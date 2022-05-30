 Фінляндія збудує міцний паркан на кордоні з Росією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.06.2022

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Новини

Фінляндія збудує міцний паркан на кордоні з Росією

У Гельсінкі побоюються, що РФ може цілеспрямовано залучити мігрантів, щоб вони перетинали кордон із Фінляндією та ЄС, як це робила Білорусь.

Російсько-фінський кордон

Кордони Фінляндії зараз майже не захищені від РФ

На тлі війни в Україні Фінляндія хоче посилити прикордонні бар'єри з сусідньою Росією. Країна повинна захистити себе від "гібридних загроз", - повідомила агенції AFP у п'ятницю, 10 червня, Анн Іханус, старша радниця міністерства внутрішніх справ Фінляндії. У Гельсінкі побоюються, що РФ в рамках стратегії гібридної війни може цілеспрямовано залучити мігрантів, щоб вони перетинали кордон із Фінляндією та ЄС, як це робила Білорусь.

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"Те, що ми зараз прагнемо побудувати, - це міцний паркан із ефектом реального бар'єру", - сказала Санна Пало, директорка юридичного відділу фінської прикордонної служби. Зараз кордони цієї північноєвропейської країни захищені насамперед легкими дерев'яними огорожами, які використовуються для того, щоб не блукала худоба. "Швидше за все, паркан не охопить весь східний кордон, а буде спрямований на місця, які вважаються найважливішими", - додала Пало. Уряд ще не визначився з бюджетом проєкту.

Рішення про те, на яких ділянках 1300-кілометрового кордону з Росією слід встановити загородження, уряд ухвалить на підставі рекомендацій прикордонників, заявила міністерка внутрішніх справ Кріста Мікконен.

Нагадаємо, 15 травня Фінляндія офіційно оголосила рішення щодо вступу країни до НАТО, а 16 травня про аналогічний крок офіційно повідомив уряд Швеції. Для вступу цих двох країн до найбільшого у світі оборонного Альянсу потрібна згода всіх 30 нинішніх його членів. До цього 80 років Фінляндія залишалась у "нейтральному статусі".

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