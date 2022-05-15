 Фінляндія офіційно оголосила бажання приєднатися до НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

Фінляндія офіційно оголосила бажання приєднатися до НАТО

Намір Гельсінкі подати заяву на вступ до Альянсу офіційно озвучили президент Фінляндії Саулі Нійністе та очільниця уряду цієї країни Санна Марін. Рішення ще має ухвалити парламент країни.

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін і президент країни Саулі Нійністе

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін (л.) і президент країни Саулі Нійністе на спільній пресконференції в Гельсінкі

Президент Фінляндії Саулі Нійністе та прем'єр-міністерка цієї північноєвропейської країни Санна Марін офіційно заявили про намір Гельсінкі стати членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Згідно зі зробленою у Гельсінкі у неділю, 15 травня, спільною заявою політиків, Фінляндія подасть заяву на вступ до Альянсу.

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Формально цей крок ще має схвалити парламент Фінляндії, але більшість голосів вважається забезпеченою, оскільки напередодні правлячі соціал-демократи підтримали курс на вступ до Альянсу. "Розпочинається нова ера", - сказав Нійністе, якого цитує інформагенція dpa.

Причина зміни курсу - Росія

Водночас Санна Марін вказала, що саме дії керівництва Російської Федерації підштовхнули Гельсінкі до відмови від нейтралітету та обрання курсу на вступ до НАТО. "Коли ми дивимося на Росію, то бачимо сьогодні зовсім іншу Росію, ніж кілька місяців тому. Все змінилося, коли Росія напала на Україну", - сказала Марін.

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"Я особисто думаю, що ми більше не можемо довіряти тому, що буде мирне майбутнє. От чому ми ухвалюємо рішення про вступ до НАТО. Це акт миру", - запевнила вона, додавши, що Фінляндія готова до можливих дій у відповідь з боку сусідньої країни. "У нас були війни з Росією, і ми не хочемо такого майбутнього для себе, для наших дітей, тож ми йдемо на такі рішення сьогодні та найближчими тижнями, щоб ніколи більше не було війни", - пояснила фінська прем'єрка.

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Нагадаємо, напередодні президент Фінляндії Саулі Нійністе пояснив у телефонній розмові російському лідеру Володимиру Путіну, що курс Гельсінкі на вступ до НАТО спровокувала своїм діями Росія.

Як повідомлялося, 12 травня Нійністе та Марін спільно заявили про свою підтримку приєднання Гельсінкі до НАТО. Опитування громадської думки також показують, що більшість населення підтримує цей крок. У Кремлі натомість неодноразово застерігали керівництво Фінляндії від серйозних негативних наслідків цього кроку.

Крім Фінляндії, про наміри приєднатися до НАТО говорили також і в Стокгольмі. Очікується, що керівництво скандинавської країни має до кінця дня так само офіційно заявити про бажання набути для Швеції членства в Альянсі.

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