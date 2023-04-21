Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які у неї лишилися

Міністерка оборони Латвії на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила, що країна віддасть Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні у її армії.
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Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, що залишилися на озброєнні її армії. Про це заявила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю, 21 квітня, пише Delfi.
"Латвія відгукнулася на запит України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі ЗРК Stinger, які ще є в нашому розпорядженні. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якнайшвидше", - сказала Мурнієце.
Латвія підготує ще більше військових ЗСУ
Крім того, Мурнієце зазначила, що Латвія продовжує програму підготовки українських військових. "Нашою метою було подвоїти кількість українських військових, які проходять підготовку в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Вже зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі військових ЗСУ", - зазначила міністерка оборони Латвії.
Мурнієце також наголосила, що підтримка України з боку Риги залишається незмінною. "Дуже важливо, щоб весь демократичний світ не дозволив своїм суспільствам втомитися від цієї війни, адже це саме те, на що сподівається Росія", - додала вона.