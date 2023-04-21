Латвія передасть Україні всі ЗРК Stinger, які у неї лишилися

Міністерка оборони Латвії на зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосила, що країна віддасть Україні всі ЗРК Stinger, які є на озброєнні у її армії.

Латвія відгукнулася на прохання України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати всі переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger, що залишилися на озброєнні її армії. Про це заявила міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце на засіданні Контактної групи з оборони України на авіабазі Рамштайн у Німеччині у п'ятницю, 21 квітня, пише Delfi.

"Латвія відгукнулася на запит України про постачання систем протиповітряної оборони і вирішила передати Україні всі ЗРК Stinger, які ще є в нашому розпорядженні. Ми зробимо все можливе, щоб доставити їх якнайшвидше", - сказала Мурнієце.

Латвія підготує ще більше військових ЗСУ

Крім того, Мурнієце зазначила, що Латвія продовжує програму підготовки українських військових. "Нашою метою було подвоїти кількість українських військових, які проходять підготовку в Латвії цього року, порівняно з 2022 роком. Вже зараз ми бачимо, що зможемо підготувати ще більше військовослужбовців Збройних сил України на різних рівнях. Я впевнена, що до кінця року Латвія підготує майже три тисячі військових ЗСУ", - зазначила міністерка оборони Латвії.

Мурнієце також наголосила, що підтримка України з боку Риги залишається незмінною. "Дуже важливо, щоб весь демократичний світ не дозволив своїм суспільствам втомитися від цієї війни, адже це саме те, на що сподівається Росія", - додала вона.

11 засідання у форматі "Рамштайн"

21 квітня у німецькому Рамштайні відбулося 11-те засідання Контактної групи з оборони України. Після нього міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що члени Контактної групи з оборони України передали Києву вже більше 230 танків, 1550 броньованих машин та оснащення, яке дозволило забезпечити понад дев'ять нових бронетанкових бригад. Крім того, він заявив, що США розпочнуть тренувати українських військових використовувати та обслуговувати танки Abrams у найближчі тижні на полігоні в ФРН.

Також Нідерланди та Німеччина ухвалили рішення надати Україні паливозаправники, мінні трали та транспортні засоби.

Крім того, стало відомо про плани створити в Польщі центр технічного обслуговування та ремонту бойових танків, які Україні передають союзники. Цей хаб може розпочати роботу уже наприкінці травня і коштуватиме близько 150-200 мільйонів євро на рік.