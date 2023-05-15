Латвія може теж повернути Калінінграду історичну назву
Валерій Сааков
18 хв. тому
Латвійські лінгвісти пропонують вживати замість топоніма Калінінград його історично балтійську або німецьку назву. На пропозицію вже відреагували в МЗС Латвії.
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Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі рекомендувала вживати історичну балтійську або германську назву щодо російського ексклаву Калінінград. Відповідний висновок-рекомендацію латвійські лінгвісти поширили в соціальній мережі Twitter у понеділок, 15 травня.
На думку мовознавців, замість російської назви Калінінград доречніше вживати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або історичну германську назву Кенігсберг.
Згодом на таку пораду лінгвістів відреагував міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Отже, Караляучі", - написав він у своєму короткому коментарі.
Нещодавно кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському Калінінграду його історичну балтійську назву.
Приводом до такої ініціативи стало рішення польського міністерства розвитку перейменувати російський Калінінград у традиційний польський Крулевець. Відповідне рішення набуло чинності 9 травня цього року.