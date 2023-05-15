  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Російський Калінград, який в Польщі називатимуть Крулевець.
КалінінградФото: Sergei Trofimenko/Zoonar/picture alliance
ПолітикаЛатвія

Латвія може теж повернути Калінінграду історичну назву

Валерій Сааков
18 хв. тому

Латвійські лінгвісти пропонують вживати замість топоніма Калінінград його історично балтійську або німецьку назву. На пропозицію вже відреагували в МЗС Латвії.

https://p.dw.com/p/4RNim

Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі рекомендувала вживати історичну балтійську або германську назву щодо російського ексклаву Калінінград. Відповідний висновок-рекомендацію латвійські лінгвісти поширили в соціальній мережі Twitter у понеділок, 15 травня.

На думку мовознавців, замість російської назви Калінінград доречніше вживати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або історичну германську назву Кенігсберг.

Згодом на таку пораду лінгвістів відреагував міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Отже, Караляучі", - написав він у своєму короткому коментарі.

Нещодавно кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському Калінінграду його історичну балтійську назву.

Приводом до такої ініціативи стало рішення польського міністерства розвитку перейменувати російський Калінінград у традиційний польський Крулевець. Відповідне рішення набуло чинності 9 травня цього року.

У Москві такі дії Варшави назвали "ворожими".

Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою.

Читайте також: До Польщі прибули перші системи HIMARS для розміщення на кордоні з РФ

Як виглядає стіна на кордоні Польщі й Росії

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Росія намагається отримати від Ірану досконаліші й потужніші дрони, кажуть у США

Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові дрони

Політика36 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Олександр Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Що буде в Білорусі, якщо помре Лукашенко

Політика6 год. тому
Святкування Дня незалежності України в Києві, 2022 рік

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Як Україна (не) потрапляє в німецькі шкільні підручники

Суспільство13 год. тому
Володимир Зеленський отримав премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Як Зеленському та українцям вручали премію Карла Великого

Політика15 год. тому
Канцлер ФРН Олаф Шольц (л) та президент України Володимир Зеленський

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Візит "Top Secret": як Зеленського приймали у Берліні

Політика14 травня 2023 р.
Loreen під час виступу на "Євробаченні"

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

"Євробачення-2023": перемога для Швеції і серце для України

Культура14 травня 2023 р.
Зеленський та Шольц під час зустрічі в Києві, 16 червня 2022

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Зеленський у Берліні: чого очікувати від візиту

Політика14 травня 2023 р.
На головну сторінку