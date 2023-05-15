Латвія може теж повернути Калінінграду історичну назву

Латвійські лінгвісти пропонують вживати замість топоніма Калінінград його історично балтійську або німецьку назву. На пропозицію вже відреагували в МЗС Латвії.

18 хв. тому 18 хв. тому

18 хв. тому 18 хв. тому

Експертна мовна комісія Латвії при Державному мовному центрі рекомендувала вживати історичну балтійську або германську назву щодо російського ексклаву Калінінград. Відповідний висновок-рекомендацію латвійські лінгвісти поширили в соціальній мережі Twitter у понеділок, 15 травня.

На думку мовознавців, замість російської назви Калінінград доречніше вживати у латиській мові традиційну балтійську назву Караляучі або історичну германську назву Кенігсберг.

Згодом на таку пораду лінгвістів відреагував міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс. "Отже, Караляучі", - написав він у своєму короткому коментарі.

Нещодавно кілька депутатів Сейму Литви також запропонували повернути російському Калінінграду його історичну балтійську назву.

Приводом до такої ініціативи стало рішення польського міністерства розвитку перейменувати російський Калінінград у традиційний польський Крулевець. Відповідне рішення набуло чинності 9 травня цього року.

У Москві такі дії Варшави назвали "ворожими".

Калінінград - російський ексклав, що межує з Польщею та Литвою.

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