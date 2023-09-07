У ЄС обговорюють податок на прибуток від активів Росії

Заморожені активи російського Центробанку можуть принести близько трьох мільярдів євро надприбутку. Європейська комісія хоче оподаткувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.

Представники Європейського Союзу розпочинають серію зустрічей, на яких обговорюватимуть запровадження податку на прибуток від заморожених активів Банку Росії для допомоги у відбудові України. У четвер, 7 вересня, представники Європейської Комісії зустрінуться з чиновниками з Бельгії, Німеччини, Іспанії, Італії та Франції для обговорення плану, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За його даними, Єврокомісія як виконавчий орган Євросоюзу запропонує план з трьох кроків, який дасть змогу законно переказувати до бюджету ЄС доходи, отримані від заблокованих активів Центрального банку РФ на суму понад 200 мільярдів євро.

Для початку планується визначити конкретні фінансові зобов'язання та їхній обсяг, далі - сформулювати вимоги до центральних депозитаріїв цінних паперів відокремлювати залишки грошових коштів на російських рахунках, а тоді - оподатковувати ці доходи та перерахувати їх до бюджету ЄС.

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Заморожені активи можуть принести надприбуток

Про такий же план пише й Politico, зазначаючи, що поетапний підхід надасть Єврокомісії час, необхідний на переговори між країнами ЄС.

Очікується, що заморожені активи принесуть близько трьох мільярдів євро надприбутку, хоча, за деякими оцінками, ця цифра може бути вищою. Понад половину активів становлять грошові кошти та депозити, а "значна частина" суми, що залишилася, - цінні папери, які перетворюватимуться на грошові кошти в міру настання строку їхнього погашення у найближчі два-три роки.

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У членів ЄС є юридичні питання до плану

Наступного тижня має відбутися зустріч за участю представників усіх 27 держав ЄС. Для ухвалення документа їм необхідно проголосувати одноголосно, оскільки питання стосується спільної зовнішньої політики та безпеки.

При цьому, як зазначають видання, можливе оподаткування та конфіскація надприбутку викликає у низки країн ЄС як юридичні, так і фінансові питання. Деякі з них побоюються, що вилучення російських активів призведе до зниження інвестиційної привабливості єврозони. Своєю чергою країни Балтії та Польща наполягають на повній конфіскації заморожених коштів.

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