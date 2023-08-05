Сотням росіян та білорусів заборонили в'їзд до Литви

Литва відмовилася видавати візи та посвідки на проживання 1164 громадянам РФ та Білорусі за підтримку війни проти України. Їх визнали загрозою безпеці країни.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Литви відмовила у видачі національних віз та посвідок на проживання понад тисячі росіян і білорусів, які підтримують цю війну. Їх визнали загрозою безпеці Литви та заборонили їм в'їзд до країни, повідомили у литовському департаменті міграції в п'ятницю, 4 серпня.

Як уточнили у відомстві, під час подання заяви на візу або посвідку на проживання всі повнолітні громадяни Росії та Білорусі зобов'язані заповнити анкету, де є запитання щодо ставлення заявника до війни РФ проти України.

На підставі їхніх відповідей, а також іншої публічної та непублічної інформації департамент дійшов висновку, що 1164 людини - 910 білорусів та 254 росіянини - становлять загрозу безпеці Литви.

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З цієї ж причини литовська влада відмовилася видавати дозвіл на тимчасове проживання 337 білорусам і відмовила ще 121 громадянинові цієї країни у зміні посвідки. 205 білорусам анулювали дозволи на тимчасове проживання. Двом громадянам Білорусі було відмовлено у видачі дозволів на постійне проживання у Литві, чотири дозволи були відкликані.

Крім того, влада Литви відмовилася видати національну візу 52 громадянам РФ і скасувала дозвіл на постійне проживання 52 росіянам. У 59 осіб анулювали посвідки, що діяли раніше, 43 росіянам не стали видавати литовські посвідки, а ще 46 - подовжувати дозвіл на перебування.

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