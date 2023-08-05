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ПолітикаЛитва

Сотням росіян та білорусів заборонили в'їзд до Литви

Степан Смишляєв | Ліза Ламбрехт
1 год. тому

Литва відмовилася видавати візи та посвідки на проживання 1164 громадянам РФ та Білорусі за підтримку війни проти України. Їх визнали загрозою безпеці країни.

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Старе місто Вільнюсу
Понад тисячі росіян та білорусі в заборонили в'їзд до Литви за підтримку війни РФ проти УкраїноюФото: Micha Korb/picture alliance

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну влада Литви відмовила у видачі національних віз та посвідок на проживання понад тисячі росіян і білорусів, які підтримують цю війну. Їх визнали загрозою безпеці Литви та заборонили їм в'їзд до країни, повідомили у литовському департаменті міграції в п'ятницю, 4 серпня.

Як уточнили у відомстві, під час подання заяви на візу або посвідку на проживання всі повнолітні громадяни Росії та Білорусі зобов'язані заповнити анкету, де є запитання щодо ставлення заявника до війни РФ проти України.

На підставі їхніх відповідей, а також іншої публічної та непублічної інформації департамент дійшов висновку, що 1164 людини - 910 білорусів та 254 росіянини - становлять загрозу безпеці Литви.

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З цієї ж причини литовська влада відмовилася видавати дозвіл на тимчасове проживання 337 білорусам і відмовила ще 121 громадянинові цієї країни у зміні посвідки. 205 білорусам анулювали дозволи на тимчасове проживання. Двом громадянам Білорусі було відмовлено у видачі дозволів на постійне проживання у Литві, чотири дозволи були відкликані.

Крім того, влада Литви відмовилася видати національну візу 52 громадянам РФ і скасувала дозвіл на постійне проживання 52 росіянам. У 59 осіб анулювали посвідки, що діяли раніше, 43 росіянам не стали видавати литовські посвідки, а ще 46 - подовжувати дозвіл на перебування.

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