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Влада Латвії попросить тисячі росіян покинути країну

Степан Смишляєв | Ліза Ламбрехт
2 год. тому

Тисячі росіян у Латвії можуть у вересні отримати від Управління у справах громадянства і міграції лист із вимогою покинути країну протягом трьох місяців. Одна з причин - небажання вчити мову.

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Історична частина Риги
Уже в вересні тисячі росіян можуть отримати повідомлення з вимогою залишити ЛатвіюФото: Nicole Meißner/DW

Уже у вересні кілька тисяч громадян Росії, які постійно живуть у Латвії, можуть отримати від Управління у справах громадянства і міграції (УСГМ) вимогу покинути цю європейську країну. За словами голови Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Інгмара Лідакі, йдеться про тих, хто не записався на іспит з латиської мови, обов'язковий для отримання статусу постійного жителя Євросоюзу, і не подав жодних документів на продовження посвідки на постійне проживання.

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"Це люди, які не виявили жодного бажання - ні складати іспит, ні отримати тимчасову посвідку на проживання. Тобто ті, які мовчать. Якщо дивитися на закон, який він зараз є, то УСГМ просто повинно буде висилати вимогу покинути державу протягом трьох місяців", - заявив він у п'ятницю, 4 серпня, в інтерв'ю новинному порталу LSM.lv.

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У міністерстві внутрішніх справ Латвії підтвердили, що листи з вимогою покинути країну вже готують і що кількість їхніх адресатів може становити близько 6000 осіб. "Час для виїзду - три місяці. Він дається, щоб людина могла виїхати без поспіху. Якщо людина продовжує перебувати в Латвії незаконно, то може настати момент, коли державні структури про це дізнаються і нагадають, що потрібно їхати. Кримінальна відповідальність не передбачена, але передбачена адміністративна, тож людину можуть оштрафувати", - повідомив заступник держсекретаря МВС Вілніс Вітоліньш.

Глава МВС Латвії: Полювання на громадян РФ не буде

Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс водночас запевнив, що після 1 вересня, коли УСГМ припинить приймання заяв від громадян РФ на продовження посвідки на проживання, жодного "полювання" не почнеться, але росіяни, які не подали заяву на продовження латвійської посвідки на тимчасове проживання, зіткнуться з незручностями.

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Своєю чергою Інгмар Лідака нагадав, що в подібних випадках "закон передбачає видворення" іноземця-порушника. "Якщо політики або міністри кажуть, що такого не буде... Це надія на те, що буде щось змінюватися в законодавстві. Може, поміняють якісь умови. Але я побоююся, що до 1 вересня цього не станеться", - сказав депутат.

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Портал LSM.lv зазначає, що втрата посвідки на проживання в Латвії тягне за собою втрату можливості отримувати багато послуг, включно з виплатою пенсії.

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У жовтні 2022 року Управління громадянства і міграції Латвії повідомило, що у жителів країни, які прийняли громадянство РФ, анулюють посвідку на постійне проживання. Щоб залишатися в Латвії у статусі постійного жителя, росіянам доведеться до 1 вересня отримати нову посвідку на постійне проживання - статус постійного жителя ЄС.

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