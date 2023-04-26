ЗМІ: Росія сподівається відновити вплив у країнах Балтії

У Кремлі розробили стратегію щодо впливу на внутрішню політику країн Балтії. Росія планувала забезпечити лояльність балтійських урядів і не допустити створення в регіоні нових баз НАТО, повідомляють ЗМІ.

У Кремлі розробили стратегію з відновлення впливу в країнах Балтії, але її реалізації заважає війна Росії проти України. Про це в середу, 26 квітня, повідомила низка ЗМІ з посиланням на документи, що потрапили в розпорядження консорціуму міжнародних журналістів - з видань LRT, Delfi Estonia, Expressen, Kyiv Independent, NDR (Norddeutscher Rundfunk), Frontstory.pl, Süddeutsche Zeitung, VSquare, WDR (Westdeutscher Rundfunk), Yahoo News, Re:Baltica, центру "Досьє".

З матеріалів випливає, що документ під назвою "Стратегічні цілі Російської Федерації на естонському, латвійському та литовському напрямках" розробили в управлінні з прикордонних зв'язків адміністрації президента РФ за сприяння спецслужб ще 2021 року. Те ж управління розробляло стратегію з поглинання Білорусі до 2030 року та втручання в політику Молдови.

Посилення російського впливу в Балтії

Російські чиновники мали намір маніпулювати місцевими бізнесменами, щоби забезпечити лояльність урядів балтійських держав. Бізнесменів планувалося вербувати за допомогою обіцянок відкрити їм російський ринок, якщо їхні країни змінять політику щодо Москви.

У Кремлі сподівалися сформувати мережу "м'якої сили" з організацій, які виступають за співпрацю з Росією. Іншою великою метою оголошувалося недопущення мілітаризації країн Балтії та створення нових баз Північноатлантичного альянсу (НАТО) на їхній території.

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Стратегія щодо Латвії

Латвію Кремль планував залучити до спільного з Росією порядку денного - екологія балтійського регіону, освіта, культура, гуманітарна співпраця - за допомогою наявних регіональних форматів, наприклад Ради держав Балтійського моря. У цій країні Росія мала намір створювати нові проросійські громадські структури, фонди, неурядові організації.

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У торговельно-економічній сфері планували переорієнтацію російських вантажопотоків на порти північного заходу Росії, розміщення латвійських виробництв на території РФ і просування російських товарів на латвійський ринок.

До 2030 року Кремль сподівався домогтися визнання в Латвії російської мови як державної, розв'язати проблему масового безгромадянства колишніх громадян СРСР і втягнути Латвію в політичні союзи з Росією.

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Стратегія щодо Литви

У Литві кремлівські стратеги розраховували запобігти "нарощуванню військової присутності США та інших країн НАТО", скоротити кількість і масштаби військових навчань НАТО та не допустити втягування пострадянських держав у сферу впливу Альянсу з боку Литви.

У гуманітарній сфері планувалося розширення російської культурної присутності, збереження системи російськомовної освіти, пам'яток, а також протидія "фальсифікації історії" та "героїзації нацизму".

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До 2030 року в Кремлі сподівалися створити в Литві умови, за яких керівництво цієї країни визнає шкоду своїй національній безпеці від нарощування військової присутності НАТО в регіоні, відновити "конструктивні двосторонні відносини", зокрема й у військовій сфері, та забезпечити появу політиків, які прагнуть до розвитку литовсько-російських відносин.

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Стратегія щодо Естонії

В Естонії кремлівські стратеги планували протидіяти спробам естонської влади розвивати в російських регіонах "сепаратизм" серед представників фінно-угорських народів і водночас формувати проросійські настрої серед політичних і військових еліт Естонії, протидіяти зусиллям НАТО з "мілітаризації" цієї країни.

У гуманітарній сфері робили ставку на пропаганду російської культури, роботу з дітьми та молоддю, в економічній - на залучення естонських інвестицій у прикордонні регіони Росії, а естонських технологій - у сфери, що цікавлять Росію, наприклад, у сланцехімію та зелену енергетику.

До 2030 року в Кремлі сподівалися відновити відносини з Естонією в політичній, військово-технічній і безпековій сферах, посилити ефективність проросійських груп впливу і забезпечити повномасштабну торговельно-економічну співпрацю двох країн.

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