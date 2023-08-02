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Країни Балтії відокремляться від російської електросистеми

Олександра Іванова | Віолетта Чайковська
28 хв. тому

Литва, Латвія та Естонія визначилися з датою відключення своїх електромереж від російської та синхронізації з мережами континентальної Європи. Тим часом РФ почала військові навчання в Балтійському морі.

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Балтійські країни відокремлять свої мережі енергопостачання від російської та синхронізують з мережами континентальної Європи до лютого 2025 року.
Балтійські країни відокремлять свої мережі енергопостачання від російської та синхронізують з мережами континентальної Європи до лютого 2025 року.Фото: Getty Images/AFP/P. Malukas

Естонія, Латвія та Литва до лютого 2025 року відокремлять свої мережі енергопостачання від російської та синхронізують їх з мережами континентальної Європи. Про підписання операторами мереж трьох балтійських країн відповідної угоди повідомило в середу, 2 серпня, литовське міністерство енергетики. Очікується, що найближчими днями угоду затвердять лідери держав.

Вона передбачає спільний вихід з енергетичного контракту з російськими і білоруськими мережевими операторами за пів року до синхронізації.

Естонія, Латвія та Литва припинили імпорт електроенергії з Росії на тлі війни РФ проти України, але залишаються частиною синхронізованої електромережі БРЕЛЛ, що збереглася з радянських часів (так зване електричне кільце Білорусі, Росії, Естонії, Латвії та Литви, що передбачає синхронний режим роботи енергосистем. - Ред.). Таким чином, вони продовжують залежати від Москви в підтримці стабільності своїх електроенергетичних систем, що вважається ризиком для безпеки в Таллінні, Ризі та Вільнюсі.

Росія починає військові навчання в Балтійському морі

Тим часом міністерство оборони РФ заявило в середу, що розпочало військово-морські навчання з бойовими стрільбами в Балтійському морі. Вони нібито покликані перевірити "готовність флоту до захисту національних інтересів Російської Федерації в оперативно важливому районі".

Востаннє Росія проводила масові військові навчання в Балтійському морі в червні - через два місяці після того, як Фінляндія стала членом Північноатлантичного альянсу (НАТО). Вони пройшли паралельно з навчаннями НАТО в Балтійському морі.

Цього разу в навчаннях задіяно більше особового складу та літаків, а також застосовуватиметься бойова зброя. Зокрема, залучені шість тисяч військових, по 30 кораблів і літаків.

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