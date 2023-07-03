Латвія частково поновлює видачу віз росіянам

Видачу латвійських віз громадянам РФ частково відновлять після того, як Рига припинила давати навіть гуманітарні візи росіянам через безпекові ризики, пов'язані з заколотом ПВК "Вагнер" у РФ.

Латвія з 4 липня частково відновить прийом заявок на отримання візи від громадян РФ у своїх посольствах і консульствах за кордоном.

Як повідомили у міністерстві закордонних справ (МЗС) країни, таке рішення ухвалили "після оцінювання актуальної ситуації з безпекою", передає в понеділок, 3 липня, місцеве видання Delfi.

Подати заяву на візу зможуть члени сімей громадян Латвії, країн Європейського Союзу або Швейцарії, а також ті, хто хоче приїхати з гуманітарною метою - наприклад, через серйозну хворобу родича або для участі в похоронах, а також у разі загрози життю та безпеці в Росії.

Кожну заяву розглядатимуть індивідуально, а заявник муситиме документально підтвердити, що належить до однієї з цих категорій.

Видачу віз повністю припинили через збройний заколот у РФ

Латвія повністю припинила приймання заяв від громадян РФ на видачу будь-яких типів віз, навіть гуманітарних, з 26 червня - через збройний заколот у РФ приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним.

Також Латвія посилала охорону кордонів з Росією та Білоруссю. Тоді ж в МЗС країни наголосили, що не змінюватимуть обмеження на перетин кордону, які діють для громадян РФ з 19 вересня 2022 року.

Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну Латвія вирішила призупинити видачу віз росіянам на невизначений термін, залишивши можливість отримання лише короткострокових віз із гуманітарних міркувань та довгострокових із правом працевлаштування. До цього Латвія призупинила видачу росіянам і білорусам "золотих віз" - посвідок на проживання в обмін на інвестиції.

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