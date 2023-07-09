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Президент Латвії: Допомагатимемо Україні до повної перемоги

Олександр Куницький
2 год. тому

Новообраний президент Латвії Едгарс Рінкевичс пообіцяв допомагати Україні усім, чим можливо, до її повної перемоги.

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Президент Латвії Едгарс Рінкевичс
Президент Латвії Едгарс РінкевичсФото: Jussi Nukari/dpa/Lehtikuva/picture alliance

Латвія всебічно підтримуватиме Україну до її повної перемоги у війні, розв'язаної Росією. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час зустрічі з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком, повідомляє у неділю, 9 липня, сайт українського парламенту.

"Україна в наших помислах. Ми робимо все для української перемоги.  Ми будемо допомагати усім, чим можливо. До повної вашої перемоги", - наголосив латвійський президент. Своєю чергою Стефанчук, який 9-10 липня перебуває з робочим візитом в Латвії, передав вітання Рінкевичсу із обранням на посаду від президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що Стефанчук та Рінкевичс зустрілися у Ризі на саміті голів парламентів Латвії, Литви, Естонії, Польщі та України. "Під час першої міжнародної зустрічі президента Латвії, очільники парламентів та Едгарс Рінкевичс говорили не лише про майбутнє ЄС та НАТО, а насамперед про майбутнє України в Європейському Союзі та Північноатлантичному альянсі", - йдеться у повідомленні. Спікери парламентів країн ЄС висловили повну готовність продовжувати підтримувати Україну на її євроатлантичному та євроінтеграційному шляху, наголосила пресслужба Верховної Ради.

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Нагадаємо, колишнього міністра закордонних справ Латвії Едгарса Рінкевичса було обрано парламентом на посаду президента у травні. Він замінив 68-річного Егілса Левітса, який не балотувався на другий чотирирічний термін.

Офіційно Рінкевичс вступив на посаду 8 липня. Складаючи присягу глави держави на спеціальному засіданні парламенту в Ризі, Рінкевичс пообіцяв підтримувати Україну в її протистоянні з Росією. У Латвії глава держави виконує переважно представницькі функції.

Егілс Левітс про літаки, ядерну зброю в Білорусі та Китай

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