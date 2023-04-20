Як у Латвії реагують на повернення призову до армії

Через війну Росії проти України влада Латвії вирішила повернути скасовану 2007 року обов'язкову військову службу. Думки щодо цього кроку розділилися. Деталі - в репортажі DW.

Свободолюбства скейтбордистам не позичати. Тож нещодавнє рішення влади Латвії відновити обов'язкову військову службу знаходить досить скептичний відгук у молоді, котра приходить покататися в скейт-парку в центрі Риги.

"Для мене краще кататися на скейтборді, хочу бути вільною людиною, а не стріляти", - вигукнув 21-річний хлопець перед тим, як з'їхати з рампи.

Навіть якщо саме цього скейтбордиста навряд чи призвуть до армії найближчим часом, однак уже незабаром військова служба в Латвії знову стане обов'язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 27 років. Жінкам буде дозволено брати участь у ній добровільно. 5 квітня цього року таке рішення ухвалив парламент країни.

28-річний скейтер Денис Смотекс радий, що він застарий для призову, тож його не призвуть Фото: Grzegorz Szymanowski/DW

Таким чином, влада Латвії відходить від ухваленої 2007 року відмови від обов'язкової військової служби задля побудови професійної армії. Військова служба знову стане обов'язковою для всіх чоловіків у віці від 18 до 27 років у Латвії. Жінки зможуть служити в армії на добровільній основі.

Причиною нинішнього відновлення призову став напад Росії на Україну. "Україна є яскравим прикладом того, наскільки важливим є морально стійке і добре підготовлене цивільне населення, щоб дати відсіч будь-якому агресору", - заявила нещодавно міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце.

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Згідно з планами латвійської влади, починаючи з 2024 року кількість призовників постійно зростатиме. А вже з 2028 року планується щорічно призивати по 7,5 тисячі латвійців. Це дасть змогу довести чисельність особового складу армії з нинішніх 22 тисяч до 50 тисяч, включно з загонами територіальної оборони й резервом.

Призов у тренді

Таким чином, Рига наслідує приклад інших балтійських країн-членів НАТО, які відчувають загрозу з боку Росії. Приміром, Литва відновила призов до армії кілька років тому, а Естонія взагалі ніколи його не скасовувала.

Утім, є й ті, хто підтримує анонсоване відновлення призову до армії. До таких належить і 18-річний Ральф, який співає в хорі. Особисто він вважає, що це рішення в принципі є непоганою ідеєю. "У наші дні чоловіки стають дедалі слабшими, а дисципліна могла б цьому якось зарадити", - каже він.

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З перекинутим через руку костюмом він повертається додому з репетиції хору через скейт-парк. А що буде, якщо саме його призвуть? "Думаю, я б пішов, щоб загартуватися і познайомитися з новими людьми", - каже він. За його словами, політика його не дуже цікавить.

Ральф готовий служити в армії Фото: Grzegorz Szymanowski/DW

Готовність - так, професійний військовий - ні

Уряд Латвії сподівається переконати таких молодих людей, як він, у необхідності продовжити кар'єру військового. "Це складне завдання, - визнає Томс Ростокс, науковий директор Національної академії оборони Латвії. - Наші підрозділи мають труднощі з набором на військові професії".

Щоправда, після вторгнення Росії в Україну більше людей записалося до лав територіальної оборони, каже він. Хоч членство в теробороні вимагає готовності, але дозволяє тероборонівцям, або тим, хто хоче вступити до їхніх лав, не полишати цивільні професії, додає Ростокс.

Схоже, що дедалі менше молодих людей задумуються над військовою професією як можливий шлях для себе. "Альтернативою відновленню призову могло б стати підвищення зарплат професійним військовим, - каже директор дослідження, - але це було б дуже дорого і неясно, чи взагалі зарадило б".

Альтернативою відновленню призову могло б стати підвищення зарплат професійним військовим Фото: Toms Norde/AFP/Getty Images

Прихильників відновлення призову побільшало

Проведене в травні 2022 року репрезентативне опитування показало, що тоді 45 відсотків латвійців підтримували призов до армії, а 42 відсотки були проти того, зазначив у лютому на брифінгу для вашингтонського Центру аналізу європейської політики (CEPA) Маріс Андзанс, який є професором Ризького університету імені Страдіня. За словами дослідника, опитування показало, що підтримка цього кроку була нижчою серед молодих респондентів, адже лише 34 відсотки у віковій групі від 18 до 24 років підтримували цю ідею.

Відновлення призову для всіх так само обговорюється політиками в інших країнах, зокрема, у Польщі та Німеччині. У Польщі призов був призупинений у 2010 році, в Німеччині - у 2011 році.

До речі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) є одним з прихильників відновлення обов'язкової військової служби. Згідно з опитуванням, проведеним у березні цього року в ФРН інститутом дослідження ринку і громадської думки Ipsos, 61 відсоток опитаних німців висловився "за" і 29 відсотків "проти" відновлення призову. А в опитуванні, проведеному інститутом дослідження громадської думки Civey в лютому 2023 року, рівень схвалення становив 58 відсотків.

"Не воювати проти власного народу"

Утім, у Латвії є частина населення, яка має застереження щодо військової служби. Приміром, деякі представники російськомовної меншини країни досить скептично ставляться до прозахідного курсу Латвії.

Це стосується і 18-річного Максима, який саме перериває свою їзду на самокаті в скейт-парку в Ризі, щоб відповісти на запитання кореспондента DW. "Я точно не буду вступати до цієї армії", - каже він. Насправді він планує зовсім інше - думає емігрувати до Росії й стати музикантом у Санкт-Петербурзі. Каже, що життя в Росії йому подобається більше, ніж у Латвії.

"Тут нас пригнічують", - запевняє російськомовний молодий чоловік. Він нарікає на дискримінацію в Латвії таких як він через те, що не володіє державною мовою. "Латвійська мені якось не до душі", - визнає Максим. Вступати до латвійської армії, щоб "воювати проти власного народу", він не хоче. Тож думає виїхати. Те, що Росія веде війну проти України, його не бентежить.

Однак не всі російськомовні думають так само. "Якщо мене призвуть, значить, так тому і бути, піду. Мені подобається тут жити", - каже інший молодий чоловік, який також належить до російськомовної меншини, що становить близько чверті населення.

Альтернативою обов'язковій військовій службі влада Латвії пропонує цивільну службу у військових установах. Але до лав армії хочуть залучити й скептиків. "Ми сподіваємося, що інструктори зможуть переконати їх, що ті отримають нові навички й новий досвід", - зауважив Ростокс.