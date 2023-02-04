Країни Балтії хочуть прискорити постачання зброї Україні

Найближчі місяці можуть стати вирішальними у війні, а будь-які затримки з поставками обіцяної військової допомоги ведуть до зростання ціни агресії РФ проти України, наголосили учасники тристоронньої зустрічі в Таллінні.

Країни Балтії закликали Захід прискорити темпи постачання озброєнь Україні. Відповідні заяви пролунали в рамках тристоронньої зустрічі керівників урядів Естонії, Латвії та Литви в п'ятницю, 3 лютого, в Таллінні, передає агентство dpa.

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"Найближчі місяці будуть дуже важкими. Вони можуть навіть стати вирішальними в цій війні", - заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. "Саме тому нам необхідно прискорити й посилити нашу підтримку України, насамперед у питаннях військової допомоги", - зазначила вона. Очільник уряду Латвії Крішьяніс Каріньш погодився з її позицією. "Ми підтримуємо прохання України про надання обладнання, яке дасть їм змогу виграти війну", - запевнив Каріньш. Так само прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас теж вважає, що допомогу, обіцяну країні, на яку напала Росія, не можна затримувати. "Тепер усім має бути зрозуміло, що з кожним ваганням, з кожною затримкою ціна агресії зростає", - наголосила керівниця естонського уряду.

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Країни Балтії розпочали надавати Україні гуманітарну та військову допомогу практично з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії. Про останній пакет військової допомоги від балтійських країн було оголошено 19 січня 2023 року під час зустрічі на військовій базі під естонським містом Тапа.

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