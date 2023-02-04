  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Країни Балтії закликали прискорити постачання зброї Україні
Країни Балтії закликали прискорити постачання зброї УкраїніФото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
ПолітикаУкраїна

Країни Балтії хочуть прискорити постачання зброї Україні

Валерій Сааков
3 год. тому

Найближчі місяці можуть стати вирішальними у війні, а будь-які затримки з поставками обіцяної військової допомоги ведуть до зростання ціни агресії РФ проти України, наголосили учасники тристоронньої зустрічі в Таллінні.

https://p.dw.com/p/4N61E

Країни Балтії закликали Захід прискорити темпи постачання озброєнь Україні. Відповідні заяви пролунали в рамках тристоронньої зустрічі керівників урядів Естонії, Латвії та Литви в п'ятницю, 3 лютого, в Таллінні, передає агентство dpa.

Читайте також: Країни Балтії закликають створити спецтрибунал для Росії

"Найближчі місяці будуть дуже важкими. Вони можуть навіть стати вирішальними в цій війні", - заявила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. "Саме тому нам необхідно прискорити й посилити нашу підтримку України, насамперед у питаннях військової допомоги", - зазначила вона. Очільник уряду Латвії Крішьяніс Каріньш погодився з її позицією. "Ми підтримуємо прохання України про надання обладнання, яке дасть їм змогу виграти війну", - запевнив Каріньш. Так само прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас теж вважає, що допомогу, обіцяну країні, на яку напала Росія, не можна затримувати. "Тепер усім має бути зрозуміло, що з кожним ваганням, з кожною затримкою ціна агресії зростає", - наголосила керівниця естонського уряду.

Читайте також: Польща і країни Балтії виступили проти участі росіян в Олімпіаді

Країни Балтії розпочали надавати Україні гуманітарну та військову допомогу практично з перших днів після повномасштабного вторгнення Росії. Про останній пакет військової допомоги від балтійських країн було оголошено 19 січня 2023 року під час зустрічі на військовій базі під естонським містом Тапа.

Читайте також: Глави МЗС семи країн Європи у Києві: РФ слід відрізати від доходів

Як війна в Україні змінила країни Балтії - "Європа у фокусі" (17.01.2023)

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Учасники саміту Україна-ЄС, який відбувся в Києві 3 лютого 2023 року

Саміт Україна-ЄС у Києві: як пройшов, про що домовились

Політика14 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

DW Karikatur | Spionageballon über die USA

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Очима карикатуриста: Пригоди аеростата в США

Політика2 год. тому
винищувач,

Про які бойові літаки для України може йти мова

Про які бойові літаки для України може йти мова

Політика20 год. тому
Руїни будинку в Херсоні

Опитування: більшість німців підтримує надання танків Києву

Опитування: більшість німців підтримує надання танків Києву

Конфлікти21 год. тому
external

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Чернов про "20 днів у Маріуполі": "Коли я знімав, я плакав"

Суспільство3 лютого 2023 р.17:17 хв.
СБУ

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Обшуки, звільнення й підозри: реальні зміни чи медійне шоу?

Корупція2 лютого 2023 р.
Ігор Коломойський багато років контролював "Укрнафту", будучи міноритарним акціонером

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Олігарх у капцях: коли обшук стає видовищем

Політика2 лютого 2023 р.
На головну сторінку