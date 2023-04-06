Латвія повертає обов'язкову службу в армії

Повернення до призову на обов'язкову військову службу в Латвії пояснили ситуацією, що змінилася після вторгнення Росії в Україну.

На тлі повномасштабної війни Росії проти України в Латвії вирішили відновити призов на обов'язкову службу в армії.

У латвійському парламенті повідомили, що ухвалили 5 квітня в остаточному читанні закон про службу державної оборони, згідно з яким призов буде поновлений з 1 липня.

До кінця поточного року він буде добровільним, а з 2024-го - обов'язковим. В обов'язковому порядку в армію призиватимуть чоловіків від 18 до 27 років. Ті, хто після досягнення повноліття продовжують здобувати освіту, за винятком вищої, будуть призвані після її завершення. Для студентів передбачена відстрочка.

Служба державної оборони поділятиметься на два види: безпосередньо військову та службу цивільної оборони (альтернативну службу в установах міністерства оборони). Строк служби - 11 місяців. Добровільно пройти її можуть як чоловіки, так і жінки у віці 18-27 років.

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Наслідки російської агресії проти України

Влітку службу в армії розпочнуть перші 300 добровольців. Ще стільки ж планується призвати в січні 2024 року. Згідно з планами латвійської влади, з 2028 року на військову службу прийматимуть до 7,5 тисячі людей, пише місцеве видання Delfi.

Обов'язковий призов на військову службу в Латвії скасували в 2007 році. Відтоді в країні була тільки професійна армія. У латвійському міністерстві оборони зазначили, що після російського вторгнення в Україну ситуація у сфері безпеки в балтійському регіоні змінилася. "З досвіду України ми бачимо, що без морально стійкого та підготовленого суспільства неможливо протистояти агресору", - зазначила міністерка оборони Інара Мурнієце.

Як повідомлялося, на тлі повномасштабної війни Росії проти України в Польщі рекордно зріс інтерес громадян до служби в армії. Торік польські збройні сили набрали майже 14 тисяч солдатів, що стало рекордом з моменту скасування призову. Обов'язкову строкову службу в країні скасували в 2008 році.

Тим часом у Німеччині на тлі війни Росії проти України різко збільшилась кількість відмовників від військової служби. З Бундесверу торік звільнилися майже в п'ять разів більше військових, ніж у 2021 році. Багато рапортів про відмову від служби обґрунтовували тим, що не очікували війни. При цьому, за даними соціологічних опитувань, майже половина німців виступають за повернення обов'язкового призову на військову службу, який в країні скасували з 2011 року.

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