У Латвії затримали шеф-редактора російського Sputnik

Шеф-редактора "Sputnik Литва" Марата Касема підозрюють у порушенні санкцій ЄС. У Росії стверджують, що його підозрюють і в шпигунстві.

Служба державної безпеки Латвії (СДБ) затримала шеф-редактора прокремлівського агентства "Sputnik Литва" Марата Касема. Про це повідомив 5 січня місцеве видання Delfi.

За його даними, Касема затримали ще 3 січня "за підозрою в наданні господарських ресурсів кремлівському пропагандистському ресурсу, що перебуває під санкціями Європейського Союзу". Зі свого боку портал "Sputnik Ближнє зарубіжжя" стверджує без посилання на джерело, що Касема підозрюють ще й у шпигунстві. За цією статтею йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі. Інші джерела поки що не підтвердили цю інформацію.

Суд у Ризі 5 січня обрав Касему запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Кисельов каже про "політичне переслідування"

Дмитро Кисельов - генеральний директор медіагрупи "Россия сегодня", до якої належить Sputnik, повідомив, що Касем - громадянин Латвії, який вже кілька років живе і працює в Москві. До Латвії він нібито приїхав 30 грудня за сімейними обставинами. Його затримання кремлівський пропагандист назвав "політичним переслідуванням".

За словами речниці міністерства закордонних справ РФ Марії Захарової, пів року тому Касем скаржився, що влада країн Балтії нібито переслідує його за "професійну діяльність". У СДБ повідомили порталу Delfi, що "давно стежили за діяльністю затриманого громадянина Латвії". "Людина працює на одному з інформаційних ресурсів підконтрольного Кремлю агентства "Россия сегодня", яке поширює повідомлення відповідно до інтересів Кремля, зокрема такі, що регулярно дискредитують Латвію та союзні їй країни", - заявили в СДБ, нагадавши, що співпраця з організаціями, які потрапили під санкції, заборонена.

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Касему забороний в'їзд до Литви

Наприкінці травня 2019 року Касема затримали в аеропорту Вільнюса, за його словами, через "загрозу національній безпеці". Тоді ж йому заборонили в'їзд до Литви протягом п'яти років. У липні 2019 року комісія з радіо- і телемовлення Литви вирішила заблокувати сайт "Sputnik Литва" за порушення авторських прав. Литовське національне радіо і телебачення (LRT) заявило, що Sputnik незаконно і без його згоди опублікував на своєму сайті статті, що належать LRT.

У березні, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Євросоюз заборонив роботу агентства Sputnik і каналу RT на своїй території. Заборона чинна до закінчення війни і доти, доки Росія та пов'язані з нею ЗМІ "не зупинять діяльність з дезінформації та інформаційні маніпуляції проти ЄС".

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